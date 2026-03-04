LK Steiermark: Andreas Steinegger erneut als Präsident gewählt

Das neue Bauernparlament – die Vollversammlung der Landwirtschaftskammer Steiermark – hat Präsident Andreas Steinegger und Vizepräsidentin Maria Pein erneut zum Präsidenten sowie zur Vizepräsidentin der Landwirtschaftskammer Steiermark gewählt. Mit der Wiederwahl setzen die Bäuerinnen und Bauern der Steiermark weiterhin auf Kontinuität, Erfahrung und eine starke agrarpolitische Vertretung. Bei der konstituierenden Vollversammlung wurden auch die Landeskammerrätinnen und Landeskammerräte aller Fraktionen in die Ausschüsse gewählt.

Ganze Kraft für die steirischen Bäuerinnen und Bauern einbringen

Steinegger betonte in seiner Dankesrede die zentrale Rolle der heimischen Land- und Forstwirtschaft für die Versorgungssicherheit, für die Wertschöpfung im ländlichen Raum und den Erhalt der Kulturlandschaft. „Ich werde für alle steirischen Bäuerinnen, Bauern und Grundbesitzer:innen da sein – und meine ganze Kraft in diese Funktion einbringen. Ich freue mich auf eine gute Zusammenarbeit“, so der wiedergewählte Präsident. Für die kommende fünfjährige Funktionsperiode kündigte der Präsident an, „eine klare Haltung in agrarpolitischen Fragen einzunehmen und allen voran dem Schutz des Eigentums eine große Wichtigkeit zu geben.“ Im Hinblick auf die künftige Ausrichtung der EU-Agrarpolitik ab 2028+ stellte Steinegger klar: „Eine ausreichende Finanzierung der bäuerlichen Leistungen sowie die bestehende Kofinanzierung der Leistungsabgeltungen durch Brüssel, Bund und Länder ist unabdingbar.“ Er begründete: „Nur eine gut aufgestellte Land- und Forstwirtschaft ist ein entscheidender Sicherheitsgarant für unser Land – ohne sichere Versorgung hat kein Land eine Zukunft.“

©LK Steiermark/Fuchs | Vizepräsidentin Maria Pein wurde ebenfalls bestätigt – und setzt sich insbesondere auch für die Anliegen der Frauen in der Landwirtschaft ein. ©LK Steiermark/Fuchs | Präsident Andreas Steinegger erneut als Präsident der Landwirtschaftskammer gewählt

Rolle der Frau stärken

Vizepräsidentin Maria Pein ging in ihren Dankesworten insbesondere auf die wichtige Rolle der Frauen in der Landwirtschaft ein. Die Bäuerinnen sind durch die aktuelle Neubesetzung in der Vollversammlung und im Hauptausschuss gestärkt und sind nun mit rund 30 Prozent vertreten. Steinegger und Pein betonten: „Ohne Mitgestaltung der Bäuerinnen ist Landwirtschaft kaum möglich.“ Vizepräsidentin Maria Pein: „Ich werde die Arbeit der Bäuerinnen als kompetente Betriebsführerinnen, als Innovatorinnen und sozial engagierte Frauen besonders unterstützen.“

Fünf Parteien in der Vollversammlung vertreten

Bei der Landwirtschaftskammerwahl am 25. Jänner 2026 schafften fünf Parteien den Einzug ins steirische Bauernparlament. Der steirische Bauernbund ist mit 28 Sitzen, die FPÖ-Bauern mit 6, der Unabhängige Bauernverband mit 3, die Grünen Bäuerinnen und Bauern sowie die SPÖ-Bauern sind mit jeweils 1 Mandat vertreten. Zusätzlich haben Landesbäuerin Ursula Reiter und Seniorenvertreter Werner Pressler Sitz und Stimme in der Vollversammlung.