Grazer Haustechniker gekündigt, weil er nicht krank abreiten ging

Von einem ungewöhnlichen Fall berichtet aktuell die Arbeiterkammer. Während seines Krankenstands wurde ein Grazer Haustechniker von seinem Chef kontaktiert und aufgefordert, zur Arbeit zu kommen. Da der Mitarbeiter krankheitsbedingt nicht erscheinen konnte, kündigte der Arbeitgeber ihm direkt im Anschluss. Ein Vorgehen, das rechtlich nicht zulässig ist. „Das ist kein berechtigter Entlassungsgrund, denn im Krankenstand bist du natürlich nicht verpflichtet, Arbeitsleistungen zu erbringen“, wissen die Experten der Arbeiterkammer Steiermark.

Nach unrechtmäßiger Kündigung: 6.000 Euro für Grazer Haustechniker

Die Arbeiterkammer Steiermark intervenierte für den Betroffenen, um ausstehendes Entgelt sowie eine Kündigungsentschädigung einzufordern. Das Unternehmen blieb zunächst stur, doch letztlich erhielt der Grazer Haustechniker insgesamt rund 6.000 Euro. Die AK betont: Wer krankgeschrieben ist, muss keine Arbeitsleistung erbringen – eine Entlassung aus diesem Grund ist nicht gerechtfertigt.