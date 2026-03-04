Bis zu 17 Grad: Der Donnerstag bringt Sonnenschein

Am Donnerstag sorgt Hochdruckeinfluss für viel Sonnenschein in der Steiermark. Nach einem teils frostigen Morgen klettern die Temperaturen am Nachmittag auf milde 13 bis 17 Grad.

Am Donnerstag präsentiert sich das Wetter in der Steiermark von seiner sonnigen Seite. Unter Hochdruckeinfluss lösen sich morgendliche Nebelfelder rasch auf, danach zeigt sich der Himmel den ganzen Tag über wolkenlos. Der Wind bleibt schwach, sodass einem entspannten Frühlingstag nichts im Wege steht. Nach teils frostigen Temperaturen am Morgen steigen die Werte bis zum Nachmittag auf angenehme 13 bis 17 Grad.



