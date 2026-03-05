Brand in Heimschuh: Heiße Asche löst Feuer im Heizungsraum aus

In Heimschuh ist am Mittwochabend ein Brand im Heizraum eines Einfamilienhauses ausgebrochen. Vermutlich löste noch heiße Asche ein Feuer aus. Zwei Feuerwehren standen im Einsatz, verletzt wurde niemand.

Gegen 18 Uhr entleerte ein 70-jähriger Hausbewohner die vermutlich noch nicht vollständig abgekühlte Asche aus einem Stückholzofen in einen Aschebehälter und befüllte den Ofen anschließend erneut mit Holz. Im Heizraum des Wohnhauses waren zudem brennbare Materialien wie Holz und Karton gelagert. Gegen 19 Uhr bemerkte der Mann eine Geruchs- und Rauchentwicklung und verständigte die Einsatzkräfte.

Insgesamt 42 Kräften und sechs Fahrzeugen im Einsatz

Ermittlungen durch einen hinzugezogenen Bezirksbrandermittler ergaben, dass mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Stapel Kartonschachteln in unmittelbarer Nähe des Aschebehälters in diesen hineinfiel oder mit der noch heißen Asche in Kontakt kam. In der Folge entzündeten sich die Kartons, was zu einer starken Rauchentwicklung führte. Die Freiwilligen Feuerwehren Heimschuh und Fresing/Kitzeck standen mit insgesamt 42 Kräften und sechs Fahrzeugen im Einsatz. Personen oder Tiere kamen nicht zu Schaden. Die Schadenshöhe wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt.