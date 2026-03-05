Nach Felssturz: B20 bei Kapfenberg wieder halbseitig befahrbar

Nach dem Felssturz Ende Februar ist die Mariazeller Straße (B20) zwischen Kapfenberg und Thörl wieder teilweise geöffnet. Die Strecke kann nun einspurig mit Ampelregelung befahren werden. Weitere Sicherungsarbeiten laufen.

Nach Tagen der Totalsperre gibt es nun eine Entlastung für Pendler und Anrainer: Die Mariazeller Straße (B20) zwischen Kapfenberg und Thörl ist seit Mittwochabend, dem 4. März, wieder teilweise für den Verkehr freigegeben. Fahrzeuge können den Abschnitt derzeit einspurig mit Ampelregelung passieren.

Felssturz sorgte für Großeinsatz

Am 23. Februar hatte ein Felssturz im Thörlgraben für einen Großeinsatz gesorgt. Mehrere Feuerwehren standen im Einsatz, um den betroffenen Bereich zu sichern. Auch ein Drohnenteam des Bereichsfeuerwehrverbandes Bruck/Mur wurde alarmiert. Mithilfe moderner Technik wurde der Hang aus der Luft kontrolliert, um mögliche Gefahrenstellen rasch zu erkennen, 5 Minuten hat berichtet. In den Tagen danach blieb die wichtige Verkehrsverbindung komplett gesperrt. Die Situation spitzte sich zusätzlich zu, als Anfang März auch die Ausweichroute über den Pogusch nach einem Lkw-Unfall kurzfristig nicht passierbar war. Pendler mussten großräumige Umleitungen in Kauf nehmen.

Sicherungsarbeiten am Hang

In den vergangenen Tagen liefen umfangreiche Maßnahmen zur Sicherung des betroffenen Abschnitts. Lose Felsblöcke wurden entfernt oder kontrolliert gesprengt, zudem mussten umgestürzte Bäume und Wurzelstöcke aus dem Gefahrenbereich entfernt werden. Zusätzlich wurden entlang des Hanges Sicherungsnetze mit einer Höhe von rund drei Metern angebracht. Diese wurden teilweise per Hubschrauber eingeflogen. Auf der Fahrbahnseite wurden außerdem Betonleitwände auf einer Länge von rund 140 Metern errichtet.

Geologe gibt Strecke teilweise frei

Nach einer erneuten Begutachtung durch einen Geologen konnte die Straße schließlich wieder teilweise geöffnet werden. Der Verkehr zwischen Kapfenberg und Thörl läuft nun abwechselnd über eine Fahrspur, gesteuert durch eine Ampelanlage. Die Arbeiten im Gefahrenbereich sind jedoch noch nicht abgeschlossen. Der Hang wurde bereits detailliert kartiert, zudem überprüften Fachleute die bestehende Schutzverbauung auf ihre Stabilität. Auf Grundlage dieser Daten soll nun eine dauerhafte Sicherung geplant werden. Die Umsetzung weiterer Maßnahmen ist laut Land Steiermark voraussichtlich bis Juni vorgesehen. Bis dahin bleibt der Abschnitt der B20 weiterhin nur eingeschränkt befahrbar.