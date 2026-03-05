Steirischer Traditionsbetrieb erwacht mit Neuerungen aus Winterschlaf

Nach der Winterpause hat das Gasthaus Kappel im Sausal wieder geöffnet. Der Traditionsbetrieb nutzt den Neustart auch für Veränderungen: Ein Bereich wurde komplett neu gestaltet und dient künftig als Lounge, Café und Seminarraum.

Seit heute wieder eröffnet: Das Kappel präsentiert sich mit der zusätzlichen Lounge noch moderner.

Das Gasthaus Kappel im Sausal zählt seit Jahren zu den bekannten gastronomischen Adressen der Region. Viele Gäste schätzen vor allem die Lage: Von mehreren Tischen aus öffnet sich der Blick über die sanften Hügel, Weingärten und Wälder der Südsteiermark. Nach der Winterpause hat der Betrieb nun wieder geöffnet und präsentiert auch einige Neuerungen.

Umbau während der Winterpause

Während der ruhigeren Monate wurde ein Raum im Haus komplett umgestaltet und saniert. Daraus entstand eine neue Lounge, die künftig vielseitig genutzt werden soll. Tagsüber ist der Bereich als Café gedacht, am Nachmittag können Gäste hier kleine Speisen von einer eigenen Snackkarte bestellen. Gleichzeitig lässt sich der Raum auch als Seminar oder Veranstaltungsraum buchen. Schaukelstühle und eine entspannte Atmosphäre sollen den Raum bewusst von einem klassischen Gastraum unterscheiden.

Ehrliche Küche statt großer Inszenierung

Kulinarisch bleibt sich das Haus treu. Die Küche setzt weiterhin auf bodenständige, saisonale Gerichte, die in der Region verankert sind. Auf der Karte finden sich etwa marinierter Spargel mit Schalotten-Radieschen-Vinaigrette, gebratenes Bachsaiblingsfilet mit Erdäpfel-Kohlrabi-Rahmgemüse oder das im Haus besonders beliebte knusprige Backhendl.