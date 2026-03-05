2024 gegründet: Steirisches Bauunternehmen ist insolvent

Das Bauunternehmen wurde erst im Jahr 2024 gegründet, hat seinen Sitz in Bruck an der Lafnitz (Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, Steiermark) und ist laut AKV im Bereich Mauertrockenlegungen und Bauwerksarbeiten tätig. Saisonal bedingt sind daher die meisten der zuletzt 22 Dienstnehmer aktuell nicht beschäftigt. Derzeit sind von der Insolvenz direkt vier Mitarbeiter und etwa 45 Gläubiger betroffen.

Verbindlichkeiten bei 2,75 Millionen Euro

Das Unternehmen ist eine 100-prozentige Tochtergesellschaft der KMS Holding GmbH, wobei zu dieser weitere Gesellschaften gehören, mit welchen man Kooperationen bzw. Synergieeffekte nutzt. Weitere Gesellschaften der Unternehmensgruppe sind von der Pleite aber nicht betroffen. Die Verbindlichkeiten liegen laut Antrag bei rund 2,75 Millionen Euro. Aktiva hat man in Form von Vorräten, Maschinen, Werkzeug und den Fuhrpark im Wert von knapp 900.000 Euro. Insgesamt ergibt sich eine Überschuldung von etwas mehr als 1,8 Millionen Euro.

Gründe der Insolvenz der KMS Bau GmbH

Als Ursachen für die Insolvenz gibt man an, dass es infolge der strukturellen und vor allem konjunkturellen Herausforderungen im Nachhang der Corona-Pandemie – Stichwort Preissteigerungen – zu einem deutlichen Umsatzrückgang gekommen ist. Zudem hat sich dadurch auch die Liquiditätslage massiv verschlechtert, so der AKV.

So soll die KMS Bau GmbH weiter bestehen

Das Unternehmen möchte auf jeden Fall weiter bestehen und hat dabei einen Finanzplan vorgelegt, der bis einschließlich Juni 2026 einen positiven Cash-flow aufweist. Insbesondere möchte man auf eine „flexiblere“ Personalplanung zurückgreifen, um den Personalstand an die jeweilige Auslastung anpassen zu können. Der Sanierungsplan soll aus der Unternehmensfortführung bezahlt werden und sieht eine 20-prozentige Quote innerhalb von zwei Jahren mit vier Raten zu je fünf Prozent vor.