Steirischer Konzern Andritz meldet weniger Umsatz und Gewinn

Der Technologiekonzern Andritz hat für 2025 einen Rückgang bei Umsatz und Gewinn gemeldet. Gleichzeitig erreichte der Auftragseingang einen neuen Höchststand. Für das laufende Jahr erwartet das Unternehmen wieder Wachstum.

Laut Unternehmensangaben sank der Umsatz um rund fünf Prozent auf 7,9 Milliarden Euro. Auch beim Gewinn musste der Konzern Einbußen hinnehmen: Das Konzernergebnis ging um knapp acht Prozent auf 457,1 Millionen Euro zurück.

Rekord bei neuen Aufträgen

Während Umsatz und Gewinn rückläufig waren, entwickelte sich der Auftragseingang deutlich positiver. Dieser stieg um sogar mehr als sieben Prozent auf 10,5 Milliarden Euro, ein neuer Höchstwert für das Unternehmen. Besonders stark gefragt waren Projekte in den Bereichen Papierindustrie und Wasserkraft. Hier verzeichnete Andritz deutliche Zuwächse. Große Aufträge für Zellstoffwerke in China sowie Investitionen in erneuerbare Energieprojekte, etwa Pumpspeicherkraftwerke in Indien und Thailand, sorgten für gut gefüllte Auftragsbücher.

Schwieriges wirtschaftliches Umfeld

Der Vorstand führt das schwächere Ergebnis unter anderem auf ein schwieriges wirtschaftliches Umfeld zurück. Geopolitische Unsicherheiten, eine zurückhaltende Investitionsbereitschaft vieler Unternehmen und Währungseffekte durch den starken Euro hätten das Geschäft belastet. Trotz der Herausforderungen zeigt sich das Management für das laufende Jahr optimistisch. Die Projektaktivität soll auf hohem Niveau bleiben. Der Konzern rechnet damit, dass der Umsatz wieder leicht steigen könnte, auf etwa 8,0 bis 8,3 Milliarden Euro. Die Auftragslage deutet jedenfalls darauf hin, dass die Nachfrage nach Technologien für Industrie, Energie und Infrastruktur weiterhin hoch bleibt.