Nach Konkurs von Gastroimperium: Was heißt das für die Südsteiermark?

Der Konkurs der Domaines Kilger GmbH & Co KG sorgt weiter für Unruhe in der Südsteiermark. Zahlreiche bekannte Betriebe sind mit der Unternehmensgruppe verbunden. Wie es mit Hotels und Restaurants weitergeht ist unklar.

Ob es zu einer Sanierung kommt oder Teile des Unternehmens verkauft werden müssen, ist derzeit völlig offen.

Wie 5 Minuten bereits berichtete, wurde über das Vermögen der Domaines Kilger GmbH & Co KG Ende Februar am Landesgericht Graz ein Konkursverfahren eröffnet. Die wirtschaftlichen Probleme des Genuss- und Weinimperiums rund um Investor Hans Kilger hatten sich in den vergangenen Jahren massiv zugespitzt. Millionenverluste, hohe Schulden und ein stark negatives Eigenkapital zeichnen ein dramatisches Bild der finanziellen Lage. Die Unternehmensgruppe mit Sitz in Gamlitz ist an zahlreichen bekannten Betrieben beteiligt, von Weingütern über Hotels bis hin zu Gastronomieprojekten.

Beteiligungen reichen von Graz bis ins Burgenland

Zu den bekannten Standorten in der Steiermark zählen unter anderem Schloss Gamlitz sowie das Plabutscher Schlössl in Graz. Darüber hinaus hielt die Unternehmensgruppe auch Beteiligungen im Burgenland sowie in Wien. Laut Markus Graf vom Alpenländischen Kreditorenverband (AKV) lebte die Domaines Kilger GmbH & Co KG in erster Linie von den Erträgen dieser Beteiligungen, so aus einem Bericht des ORF. Wenn jedoch die Muttergesellschaft in finanzielle Schwierigkeiten gerät, könne das ein Hinweis darauf sein, dass auch bei den Tochterbetrieben wirtschaftliche Probleme bestehen. Konkrete Zahlen zum aktuellen Vermögen fehlen jedoch bislang.

Gerüchte über Probleme schon länger

Dass es wirtschaftlich nicht rund läuft, wurde in der Branche bereits länger vermutet. In den vergangenen Jahren gerieten mehrere Firmen mit Kilger-Beteiligung in Schwierigkeiten. So wurden unter anderem Konkursverfahren über die Gourmondo Handelsgesellschaft m.b.H. sowie die Schiefer & Domaines Kilger GmbH eröffnet. Auch die Domäne Müller und Steirerwein meldeten Insolvenz an. Diese Entwicklungen verstärkten zuletzt die Zweifel an der wirtschaftlichen Stabilität der gesamten Unternehmensgruppe.

Vom gefeierten Investor zur Krise

Der Hauptsitz der Unternehmensgruppe befindet sich rund um Schloss Gamlitz, wo auch ein rund 80 Hektar großes Weingut betrieben wird. Noch vor wenigen Jahren beschäftigte die Gruppe etwa 230 Mitarbeiter. Investor Hans Kilger sorgte damals mit großen Plänen für Aufmerksamkeit. Medienberichten zufolge wollte er rund 50 Millionen Euro investieren, um angeschlagene Betriebe zu übernehmen und neu aufzustellen. In der Praxis blieben jedoch mehrere angekündigte Investitionen aus. Dennoch gab es auch Kooperationen, etwa mit dem Weingut Walter Polz. Zudem übernahm die Unternehmensgruppe die bekannte Mineralwassermarke Peterquelle.

Viele offene Fragen

Die kommenden Wochen könnten nun entscheidend werden. Die erste Gläubigerversammlung ist für den 12. März angesetzt, Forderungen können bis 9. April angemeldet werden. Ob es zu einer Sanierung kommt oder Teile des Unternehmens verkauft werden müssen, ist derzeit völlig offen.