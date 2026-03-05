Ermittlungserfolg in Fürstenfeld: Kriminelle Jugendbande geschnappt

Die zwölf Burschen im Alter zwischen 13 und 15 Jahren stehen im Verdacht, zwischen 21. Juli und 20. November 2025, im gesamten Stadtgebiet von Fürstenfeld Einbruchsdiebstähle, schwere Sachbeschädigungen sowie weitere Straftaten begangen zu haben. Zehn Jugendliche kommen aus dem Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, zwei stammen aus dem Bezirk Weiz.

Zahlreiche Delikte: Schaden beträgt mindestens 16.000 Euro

Sie sind verdächtigt, in einen Snack-Automaten eingebrochen, mit pyrotechnischen Gegenständen Briefkästen gesprengt und mit einem Böller eine Jalousie bei einem Mehrparteienhaus erheblich beschädigt zu haben. Weiters dürften sie mit Steinen mehrere Fensterscheiben, eine Balkon-Verglasung eingeschlagen sowie den Vollwärmeschutz einer Schule beschädigt haben. Mit Eisenstangen dürften sie bei einem Kindergarten mehrere Wegleuchten zerstört und bei einem Kinderspielplatz ein Eisengestell auf einem Spielturm gelockert bzw. die Schrauben herausgedreht haben. Weiters dürften sie eine Parkbank von einer Brücke und eine zweite Bank in einen Fischteich geworfen haben. In insgesamt 13 Fällen dürften sie an Hausfassaden oder im Eingangsbereich von Mehrparteienhäusern die angebrachten Feuerlöscher gestohlen und in der Nähe entleert haben. Diese Tathandlungen führten sie in unterschiedlichen Konstellationen durch. Dabei dürfte ein Schaden von mindestens 16.000 Euro entstanden sein. Nach umfangreichen Ermittlungen forschten die Beamten die zwölf Tatverdächtigen aus. Bei den Einvernahmen waren die Jugendlichen teilweise geständig. Zum Motiv machten sie keine Angaben. Die Anzeige ergeht an die Staatsanwaltschaft Graz.