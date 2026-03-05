Skip to content
Zu einem schweren Schiunfall kam es am Donnerstag auf der Planai in Schladming (Liezen).
Liezen/Steiermark
05/03/2026
Hubschrauber-Einsatz

Drama auf der Planai: Teenager (16) nach Sprung schwer verletzt

Bei einem Schiunfall am Donnerstagvormittag, 5. März 2026, in Schladming (Bezirk Liezen in der Steiermark wurde ein 16-jähriger Schwede schwer verletzt.

Gegen 10.15 Uhr war der 16-Jährige im Schigebiet Planai in einem „Funpark“ unterwegs. Dort sprang er über eine Schanze („Kicker“), kam zu Sturz und schlug anschließend mit dem Kopf auf der Piste auf. „Trotz Helm erlitt er schwere Kopfverletzungen. Nach der Erstversorgung wurde er vom Rettungshubschrauber C14 ins LKH Salzburg geflogen“, informiert die Polizei.

