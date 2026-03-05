Nach Aufregung um Schließung: Frohnleiten bekommt neue Eishalle

Nach der angekündigten Schließung der bisherigen Eishalle gibt es nun eine Lösung für den Eissport in Frohnleiten. Eine private Investorin will eine neue Anlage errichten, der Vertrag mit der Gemeinde ist bereits unterzeichnet.

In Frohnleiten sollen Eisläufer und Eishockeyspieler bald wieder aufs Eis zurückkehren. Nachdem die bestehende Eishalle aus Kostengründen geschlossen werden soll, steht nun laut eines Berichts der Kleinen Zeitung der Bau einer neuen Anlage fest. Eine private Investorin plant eine Traglufthalle, die künftig ganzjährig genutzt werden kann. Die Gemeinde stellt dafür Grundstücke beim Sport- und Freizeitpark zur Verfügung. Der entsprechende Vertrag wurde inzwischen unterschrieben, auch der Gemeindebeirat hat dem Vorhaben einstimmig zugestimmt.

Neue Eishalle soll bereits im November öffnen

Laut Bürgermeister Johannes Wagner soll die neue Halle bereits im November den Betrieb aufnehmen. Während die neue Eishalle errichtet wird, soll das bisherige Gebäude künftig als multifunktionale Sporthalle genutzt werden. Die neue Anlage soll unter anderem für Eishockey, Stocksport und öffentlichen Eislauf zur Verfügung stehen. Zeitgleich gab es auch in der Nachbargemeinde Peggau Überlegungen für eine eigene Eishalle. Dort will man die Planungen jedoch nur als Absicherung weiterführen. Sollte das Projekt in Frohnleiten umgesetzt werden, wird Peggau keine eigene Anlage bauen.