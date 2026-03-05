Skip to content
Bruck an der Mur
05/03/2026
Menschenrettung

Person reanimiert: Feuerwehr rückt zur Unterstützung an

Die Freiwillige Feuerwehr Bruck an der Mur wurde am Donnerstagvormittag, dem 5. März gegen 9.45 Uhr zum Einsatz alarmiert.

von Elisa Auer
Die Freiwillige Feuerwehr Bruck an der Mur wurde zur Unterstützung des Roten Kreuzes zur Menschenrettung in die Bahnhofstraße gerufen. „Eine Person erlitt einen Herz-Kreislauf-Stillstand und wurde erfolgreich durch das Rote Kreuz reanimiert“, berichtet diese. Weiters heißt es von dem Einsatz: „Mittels Teleskopmastbühne wurde die verletzte Person aus ihrer Wohnung gerettet und sodann vom Roten Kreuz abtransportiert.“

