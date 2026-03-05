Person reanimiert: Feuerwehr rückt zur Unterstützung an

Die Freiwillige Feuerwehr Bruck an der Mur wurde am Donnerstagvormittag, dem 5. März gegen 9.45 Uhr zum Einsatz alarmiert.

Die Freiwillige Feuerwehr Bruck an der Mur wurde zur Unterstützung des Roten Kreuzes zur Menschenrettung in die Bahnhofstraße gerufen. „Eine Person erlitt einen Herz-Kreislauf-Stillstand und wurde erfolgreich durch das Rote Kreuz reanimiert“, berichtet diese. Weiters heißt es von dem Einsatz: „Mittels Teleskopmastbühne wurde die verletzte Person aus ihrer Wohnung gerettet und sodann vom Roten Kreuz abtransportiert.“