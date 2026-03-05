Bis zu 17 Grad: Milder und sonniger Freitag in der Steiermark

Der Freitag startet in vielen Regionen mit zähem Frühnebel. Danach setzt sich jedoch wieder verbreitet die Sonne durch. Einzig Saharastaub könnte den Himmel leicht eintrüben

„Die morgendlichen Nebelfelder sind am Freitag etwas hartnäckiger als bisher. Nach deren Auflösung ist es jedoch im ganzen Land wieder strahlend sonnig, schwach windig und mild“, prognostiziert die GeoSphere. Weiter heißt es: „Ein wenig getrübt könnte der Himmel allerdings durch Saharastaub erscheinen. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 12 und 17 Grad.“