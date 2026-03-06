Ins Schleudern geraten: Auto überschlägt sich und landet im Graben

Eine 23-jährige Autofahrerin verlor Donnerstagabend, dem 5. März, in einer Kurve die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Das Auto überschlug sich, drei Insassen wurden verletzt und ins Krankenhaus gebracht.

Gegen 19.30 Uhr fuhr eine 23-Jährige aus dem Bezirk Graz-Umgebung mit ihrem Auto auf der Lobmingstraße (L317) von Stallhofen kommend in Richtung Voitsberg. Mit im Fahrzeug befanden sich drei weitere Personen. In einer Linkskurve kam sie ins Schleudern und stürzte rechts über die Fahrbahn in einen Straßengraben, wobei sich das Auto überschlug. Die Lenkerin, ein 16-jähriger und ein 18-jähriger Mitfahrer wurden unbestimmten Grades verletzt und vom Rettungsdienst in Krankenhäuser eingeliefert. Ein weiterer 19-jähriger Beifahrer blieb unverletzt.