Steirische Hausärzte schlagen Alarm: Gürtelrose-Impfstoff bleibt knapp

Die Nachfrage nach der kostenlosen Gürtelrose-Impfung ist groß, doch viele Hausärzte in der Steiermark können ihre Patienten derzeit nicht impfen. Dosen sind seit Monaten vergriffen, während die Wartelisten immer länger werden.

Viele Hausarztpraxen in der Steiermark stehen derzeit vor demselben Problem: Patienten wollen sich gegen Gürtelrose impfen lassen, doch der Impfstoff ist nicht verfügbar. Seit dem Start des kostenlosen Impfprogramms im vergangenen November ist die Nachfrage enorm. Bereits wenige Wochen später waren die ersten gelieferten Dosen aufgebraucht. Seitdem warten Patienten sehnsüchtig auf die Nachlieferung.

Wartelisten in vielen Ordinationen

Die Beschaffung und Verteilung der Impfstoffe erfolgt österreichweit über das Gesundheitsministerium. Dort hatte man bereits Ende des vergangenen Jahres eingeräumt, dass die Nachfrage nach der kostenlosen Gürtelrose-Impfung deutlich höher ausgefallen ist als erwartet. Nach Angaben aus dem Gesundheitsressort wurden bisher rund 400.000 Impfdosen bereitgestellt. Weitere 200.000 Dosen seien bereits bestellt. Die nächste größere Lieferung soll spätestens Anfang Mai verfügbar sein, so aus einem Bericht der Kleinen Zeitung. Ärzte können sich für neue Kontingente vormerken lassen und werden informiert, sobald wieder Impfstoff erhältlich ist. Laut Ministerium müsse sich jedoch niemand Sorgen machen, die Impfung zu verpassen: Das kostenlose Impfprogramm läuft bis 2028, die benötigten Dosen sollen schrittweise nachgeliefert werden. Bis dahin heißt es für viele Patienten allerdings weiterhin: warten.