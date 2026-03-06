Alko-Unfall in Edelsbach: 47-Jähriger kracht mit Auto frontal gegen Baum

Ein 47-jähriger Autofahrer verlor in einer Kurve die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte Donnerstagabend, dem 5.März, frontal gegen einen Baum. Der stark alkoholisiert Mann wurde mit Gesichtsverletzungen ins Spital gebracht.

Gegen 20.45 Uhr lenkte der 47-Jährige aus dem Bezirk Südoststeiermark sein Auto auf der Gemeindestraße Ringgrabenweg von Edelsbach kommend in Richtung Norden. Bei Straßenkilometer 1,680 fuhr der Lenker in einer starken Rechtskurve geradeaus und kollidierte frontal mit einem Baum. Durch den Aufprall wurde im Fahrzeug ein automatischer Notruf (E-Call) ausgelöst, woraufhin die Einsatzkräfte verständigt wurden.

Starke Alkoholisierung festgestellt

Ein durchgeführter Alkotest ergab, dass der 47-Jährige stark alkoholisiert war. Polizisten nahmen ihm den Führerschein an Ort und Stelle vorläufig ab. Aufgrund offensichtlicher Verletzungen im Gesicht wurde der Verunfallte nach der medizinischen Erstversorgung durch das Rote Kreuz in das LKH Feldbach eingeliefert.