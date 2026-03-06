„Wir wollen dicht werden“: Kirchenbier hilft bei Dachsanierung

Die Minoritenkirche in Bruck steht vor einer wichtigen Sanierung. Das Dach des historischen Gebäudes ist beschädigt und muss erneuert werden. Neben Spenden setzt die Pfarre auf eine ungewöhnliche Idee: Ein eigenes Kirchenbier.

Seit Jahren ist klar, dass das Dach der Minoritenkirche in Bruck an der Mur dringend saniert werden muss. Durch beschädigte Stellen dringt immer wieder Wasser ein, was langfristig die Bausubstanz gefährdet. Nun steht fest: Die Arbeiten sollen noch im März beginnen.

Bier für den guten Zweck

Um die Sanierung stemmen zu können, setzt die Pfarre nicht nur auf klassische Förderungen und Spenden, sondern auch auf eine besonders kreative Aktion. Vor rund einem Jahr wurde ein eigenes Kirchenbier ins Leben gerufen, so aus einem Bericht der Kleinen Zeitung. Unter dem Motto „Wir wollen dicht werden“ wird das Bier verkauft, der Erlös fließt direkt in die Renovierung des Kirchendaches.

Tausende Flaschen verkauft

Die Idee kommt bei den Menschen offenbar gut an. Laut Pfarre konnten bereits zwischen 7000 und 8000 Flaschen verkauft werden. Eine genaue Summe aus dem Verkauf nennt man zwar nicht, doch klar ist: Jede Flasche hilft dabei, das Projekt ein Stück weiter zu finanzieren. Das Bier soll auch künftig eine Rolle spielen. Ziel ist es, die Aktion weiter bekannt zu machen und noch mehr Menschen für den Erhalt der historischen Kirche zu gewinnen.

Startschuss am Josefitag

Der symbolische Beginn der Bauarbeiten ist rund um den Josefitag am 19. März geplant. An diesem Tag wird feierlich ein Dachziegel verlegt, als sichtbares Zeichen für den Start der Sanierung. Die eigentlichen Bauarbeiten sollen kurz danach beginnen. Geplant ist, zunächst die bestehenden Dachziegel vollständig abzutragen. Danach werden neue Dachlatten montiert und das Dach neu gedeckt. Zusätzlich werden auch die Dachrinnen erneuert und die Wasserableitung angepasst. Insgesamt belaufen sich die Kosten für die Sanierung auf etwa 340.000 Euro. Unterstützt wird das Projekt unter anderem vom Land Steiermark sowie durch ein zinsenloses Darlehen der Diözese Graz-Seckau. Die Arbeiten sollen mehrere Wochen dauern. Ziel ist es, die Renovierung bis Mai abzuschließen. Trotz der Bauarbeiten soll das kirchliche Leben weitergehen. Gottesdienste werden weiterhin regulär stattfinden. Auch rund um den Josefitag ist ein umfangreiches Programm geplant. Bereits am Nachmittag wird es vor der Kirche einen kleinen Kirtag geben, bei dem regionale Vereine und bäuerliche Betriebe für Atmosphäre und Verpflegung sorgen. Am Abend folgt schließlich ein feierlicher Gottesdienst.