Steirer mit 152 km/h geblitzt: Führerschein auf A10 sofort weg

Bei umfangreichen Verkehrskontrollen in Salzburg hat die Polizei mehrere schwere Verstöße festgestellt. Besonders ein 28-jähriger Autofahrer aus der Steiermark fiel auf: Auf der Tauernautobahn war er deutlich zu schnell unterwegs.

Die Salzburger Polizei führte am Donnerstag, dem 5. März mehrere Verkehrskontrollen im Stadtgebiet sowie auf den Autobahnen durch. Dabei kam es zu zahlreichen Anzeigen und mehreren Führerscheinabnahmen.

Steirer deutlich zu schnell unterwegs

Auf der Tauernautobahn (A10) im Gemeindegebiet von St. Michael im Lungau kontrollierten Beamte einen 28-jährigen Autolenker aus dem Bezirk Murau. Der Mann hatte die erlaubte Geschwindigkeit von 100 km/h deutlich überschritten. Laut Polizei war der Steirer um 52 km/h zu schnell unterwegs. Aufgrund dieser massiven Geschwindigkeitsüberschreitung wurde ihm der Führerschein vorläufig abgenommen.

Mehrere Lenker unter Drogen unterwegs

Auch im Salzburger Stadtgebiet stellten Polizisten mehrere Verstöße fest. Auf der Westautobahn (A1) wurden zwei Autofahrer wegen auffälliger Fahrweise angehalten. Drogentests bei einem 26-jährigen Pongauer sowie einem 48-jährigen Salzburger verliefen positiv. In beiden Fällen bestätigte ein Arzt die Fahruntauglichkeit, die Führerscheine wurden ebenfalls abgenommen. Zu einem weiteren Vorfall kam es nach einem Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem Linienbus im Bereich Jahnstraße/Elisabethstraße. Der 40-jährige Autofahrer wurde ebenfalls positiv auf Drogen getestet. Laut Polizei gab der Mann an, in den Tagen davor Cannabis und Kokain konsumiert zu haben. Auch ihm wurde der Führerschein abgenommen.