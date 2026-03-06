Tapirfamilie: Naturschutzlandesrat hat nun tierische „Patenkinder“

Mit einem herzlichen Besuch im Südamerikahaus der Tierwelt Herberstein hat Tier- und Naturschutzlandesrat Hannes Amesbauer am 5. März 2026 die Patenschaft für eine ganz besondere Familie übernommen: Tapir-Papa Gonzo, Mama Lelaila und Jungtier Kylie. Die drei Flachlandtapire zählen zu den ruhigsten und zugleich faszinierendsten Bewohnern der Tierwelt. Tapire gelten als „lebende Fossilien” und gehören zu den ältesten noch existierenden Säugetierarten. Mit ihrem charakteristischen kleinen Greifrüssel, ihrem ausgezeichneten Geruchs- und Tastsinn und ihrer Vorliebe für Wasser sind sie wahre Spezialisten des südamerikanischen Regenwaldes. In freier Wildbahn sind sie durch Lebensraumzerstörung und Bejagung gefährdet – umso wichtiger ist ihr Schutz im Rahmen internationaler Zuchtprogramme.

Tierwelt Herberstein beherbergt exotische Tiere

Die Tierwelt Herberstein leistet als wissenschaftlich geführter Zoo einen bedeutenden Beitrag zum nationalen und internationalen Artenschutz. Mit der Beteiligung an zahlreichen europäischen und internationalen Zuchtprogrammen werden bedrohte Tierarten langfristig erhalten. Neben Tapiren engagiert sich Herberstein unter anderem für Geparden, Rote Pandas, Mähnenwölfe, Zweifinger-Faultiere sowie für den Erhalt des Weißen Barockesels – der einzigen österreichischen Eselrasse. Darüber hinaus orientiert sich die Tierwelt an den Vorgaben internationaler Naturschutzstrategien und verbindet Tourismus, Erholung, Bildung und Forschung mit aktivem Artenschutz.

Jungtier Kylie begeistert

Landesrat Hannes Amesbauer zeigte sich bei seinem Besuch sichtlich erfreut über seine neuen „Patenkinder“: „Die Tapirfamilie hier in Herberstein ist nicht nur tiefenentspannt, sondern auch ausgesprochen herzig. Man spürt sofort, wie gut Papa Gonzo, Mama Lelaila und die kleine Kylie von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern betreut werden. Die Tierwelt Herberstein steht für gelebten Tierschutz, hohe fachliche Kompetenz und echtes Engagement für den Artenschutz. Es freut mich sehr, mit dieser Patenschaft einen kleinen Beitrag leisten zu dürfen.“ Besonders das Jungtier Kylie, das mit seiner neugierigen Art die Besucher begeistert, sorgt für viele sympathische Momente im Südamerikahaus.

Mit Patenschaft können Tiere unterstützt werden

Patenschaften sind ein wichtiger Bestandteil der Arbeit der Tierwelt Herberstein. Sie helfen, Pflege, Futter und tierärztliche Betreuung sicherzustellen und ermöglichen es, Artenschutzprojekte nachhaltig zu unterstützen. Gleichzeitig schenken Tiere wie die Tapirfamilie tausenden Besucherinnen und Besuchern jedes Jahr unvergessliche Begegnungen mit der Tierwelt Südamerikas. „Für den Steirischen Landestiergarten ist jede Patenschaft ein tierischer Glücksmoment”, freut sich Karin Winkler von der Tierwelt Herberstein: „Als touristischer Leuchtturm der Oststeiermark begeistern wir Steirerinnen und Steirer sowie Urlaubsgäste mit naturnahen tierischen Begegnungen und authentischen Erlebnissen. Wenn auf einem Herberstein-Ausflug echte Verbundenheit entsteht und sich Gäste für eine Tierpatenschaft entscheiden, ist das für uns das schönste Kompliment und zugleich ein starkes Zeichen gelebter Wertschätzung und nachhaltiger Unterstützung für unsere Bemühungen rund um den Artenschutz.” „Wer die Tapire einmal beobachtet hat, wie sie ruhig durchs Gehege ziehen oder genüsslich im Wasser abtauchen, der weiß: Artenschutz ist nicht nur wichtig, er kann auch richtig Freude machen”, so Amesbauer abschließend mit einem Augenzwinkern.