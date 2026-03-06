Schwere Krankheit: Kleine Florentina (3) kämpft um ihr Leben

Eigentlich sollte Florentina gerade das tun, was Dreijährige tun: im Kindergarten spielen, lachen und neugierig die Welt entdecken. Doch für das Mädchen aus Oberösterreich sieht der Alltag seit einigen Wochen völlig anders aus. Florentina kämpft gegen HLH (hämophagozytische Lymphohistiozytose), eine seltene und lebensbedrohliche Erkrankung des Immunsystems. Die Diagnose traf ihre Familie völlig unerwartet und stellte ihr Leben von einem Tag auf den anderen auf den Kopf. Seitdem bestimmen Krankenhausaufenthalte, Therapien und große Sorgen den Alltag.

Kleine Florentina hat erstaunlichen Kampfgeist

Doch trotz aller Strapazen zeigt die kleine Florentina einen bemerkenswerten Lebenswillen. Mit einem tapferen Lächeln und beeindruckender Stärke kämpft sie jeden Tag gegen die Krankheit an. Für das Mädchen gibt es nur eine echte Chance auf Heilung: eine passende Stammzellentransplantation. Dafür wird nun dringend ein genetischer Zwilling gesucht – ein Mensch, dessen Stammzellen Florentina das Leben retten könnten.

Typisierungsaktion soll Hoffnung bringen

Eine Typisierungsaktion findet am 8. März 2026 von 14 bis 17 Uhr im Rüsthaus der Freiwilligen Feuerwehr Markt Hartmannsdorf (Heizwerkstraße 352, 8311 Markt Hartmannsdorf) statt. Mitmachen kann jeder zwischen 16 und 45 Jahren. Ein einfacher Wangenabstrich genügt, um sich als potenzieller Stammzellspender registrieren zu lassen. Für jemanden wie Florentina könnte genau dieser kleine Schritt den entscheidenden Unterschied bedeuten. Die Feuerwehr Markt Hartmannsdorf weiß, wie viel Hoffnung eine solche Aktion bringen kann. Erst kürzlich konnte für den 12-jährigen Matteo ein passender Spender gefunden werden. Jetzt hoffen die Organisatoren, erneut ein starkes Zeichen der Solidarität zu setzen. Denn vielleicht ist genau unter den Teilnehmern jener Mensch, der Florentina eine zweite Chance auf Leben schenkt.