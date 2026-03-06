Radio VM1 baut Reichweite in der Steiermark weiter aus

Der Radiosender VM1 baut seine Reichweite weiter aus. Seit Oktober 2025 ist das Programm auch im Bezirk Voitsberg über die Frequenz 106,2 MHz zu hören. Damit erweitert der Sender sein UKW-Sendegebiet in der Steiermark, das bisher Graz auf 90,3 MHz und Graz-Umgebung auf 105,0 MHz umfasst. Radio VM1 setzt seit vier Jahren bewusst auf ein Nischenformat: traditionelle Volksmusik, volkstümlicher Schlager, Wienerlieder, Blasmusik und Oberkrainerklänge stehen im Mittelpunkt des Programms. Ergänzt wird die Musik durch Reportagen und Beiträge aus ganz Österreich. „Österreichweit gibt es kein Privatradio, das sich gezielt auf das Genre der Volksmusik konzentriert. Die Hörerschaft dieser Musikrichtung ist aber groß und begeisterungsfähig“, betont Geschäftsführer Silvano Jäger.

Verstärkung im Moderationsteam

Mit Radio VM1 wolle man genau diese Zielgruppe ansprechen und Freunden der traditionellen Volks- und Heimatmusik ein maßgeschneidertes Programm bieten. Mit der Erweiterung des Sendegebiets bekommt auch das Moderationsteam prominente Verstärkung. Der als „Baritonkönig“ bekannte Musiker Sepp Mattlschweiger moderiert jeden Mittwochabend seine eigene Oberkrainer-Sendung „Sepp, Let’s Go“. Außerdem verstärken zwei bekannte Gesichter aus der Weststeiermark das Team: Ligist3-Bandleader David Traumüller und Entertainer Daniel Düsenflitz.

Über Radio VM1

Hinter dem Sender steht ein rund zehnköpfiges Team aus Radiomachern, Musikern und Kreativköpfen. Ihr gemeinsames Ziel: Volkskultur hörbar zu machen und Brauchtum sowie Regionalität einen festen Platz im Radioprogramm zu geben. Neben den regionalen UKW-Frequenzen in der Steiermark ist Radio VM1 österreichweit über DAB+, Internetradio, Smart Speaker wie Amazon Alexa sowie über die kostenlose VM1-App empfangbar. Mit der neuen Frequenz in Voitsberg soll nun auch in der Weststeiermark noch mehr Platz für „Volksmusik und mehr“ im Radio entstehen.