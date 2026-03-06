Frauen verunglücken deutlich seltener im steirischen Straßenverkehr

Frauen sind im Straßenverkehr deutlich sicherer unterwegs als Männer. Zu diesem Ergebnis kommt eine aktuelle Analyse des Verkehrsclubs Österreich (VCÖ) anlässlich des bevorstehenden Weltfrauentags. Sowohl bei Verkehrsunfällen insgesamt als auch bei tödlichen Unfällen schneiden Frauen deutlich besser ab. Besonders deutlich zeigt sich der Unterschied in der Steiermark: Im Vorjahr kamen viermal so viele Männer wie Frauen bei Verkehrsunfällen ums Leben. Auch im Jahr 2024 war der Anteil der männlichen Todesopfer mehr als doppelt so hoch. Insgesamt starben im Zeitraum von 2023 bis 2025 79 Frauen, aber 266 Männer bei Verkehrsunfällen im Bundesland. „Wären Männer so sicher mobil wie Frauen, dann hätte es in der Steiermark in den vergangenen drei Jahren rund halb so viele Verkehrstote gegeben“, erklärt VCÖ-Expertin Katharina Jaschinsky.

Deutliche Unterschiede

Die Unterschiede zwischen den Geschlechtern seien groß, würden in der Verkehrssicherheitsarbeit jedoch noch zu wenig berücksichtigt. Auch die Art der Verkehrsteilnahme unterscheidet sich. Laut Analyse waren 21 Prozent der weiblichen Verkehrstoten Fußgängerinnen, während bei Männern nur rund zehn Prozent zu Fuß unterwegs waren. Auffällig ist außerdem das Alter: Jede zweite Frau, die in den vergangenen Jahren im Straßenverkehr tödlich verunglückte, war eine Seniorin. Der VCÖ fordert deshalb mehr Rücksicht auf Fußgängerinnen und Fußgänger in der Verkehrsplanung. Dazu zählen etwa mehr Verkehrsberuhigung in Wohngebieten, häufiger Tempo 30 statt Tempo 50, übersichtliche Straßenübergänge, breitere Gehsteige sowie längere Grünphasen bei Fußgängerampeln.

Ebenso deutliche Unterschiede bei Verkehrsmittel

Auch bei den Verkehrsmitteln zeigen sich deutliche Unterschiede. In den vergangenen drei Jahren kamen 16 Frauen als Autolenkerinnen, aber 47 Männer als Autofahrer ums Leben. Mit dem E-Bike verunglückten drei Frauen und 13 Männer tödlich. Noch größer ist der Unterschied beim Motorrad: Hier starben drei Frauen, aber 54 Männer bei Unfällen. Motorräder werden überwiegend von Männern gefahren, während E-Bikes von beiden Geschlechtern ähnlich häufig genutzt werden. Österreichweit bestätigt sich dieses Bild. In den vergangenen Jahren verursachten Männer mit 70.369 Verkehrsunfällen mit Personenschaden mehr als doppelt so viele Unfälle wie Frauen mit 32.841.

Männer sind sechsmal öfter in Alkoholunfälle verwickelt als Frauen

Besonders deutlich ist der Unterschied bei Alkohol am Steuer: Bei Unfällen mit Alko-Lenkern waren Männer sechsmal so häufig beteiligt wie Frauen. Der VCÖ fordert daher, Unterschiede zwischen Frauen und Männern stärker in der Verkehrssicherheitsarbeit zu berücksichtigen. Gleichzeitig müsse auch die sogenannte „Mobility of Care“ stärker in die Verkehrsplanung einfließen. Frauen übernehmen nach wie vor einen großen Teil der Wege im Zusammenhang mit Betreuung, etwa beim Begleiten von Kindern oder Angehörigen. Dafür brauche es sichere Geh- und Radwege sowie ein gutes öffentliches Verkehrsangebot – auch außerhalb der klassischen Pendelzeiten.

VCÖ: In der Steiermark kommen deutlich weniger Frauen als Männer im Straßenverkehr ums Leben Anteil Frauen an Verkehrstoten in der Steiermark Jahr 2025: 20,0 Prozent (13)

Jahr 2024: 25,4 Prozent (16)

Jahr 2023: 22,2 Prozent (18)

Jahr 2022: 30,0 Prozent (21)

Jahr 2021: 22,0 Prozent (11)

2021-2025: 22,3 Prozent (79) Quelle: BMI (2025), Statistik Austria, VCÖ 2026

VCÖ: Im Vorjahr verunglückten viereinhalbmal so viele Männer als Autolenker als Frauen (Anzahl tödlich verunglückte Frauen – Anzahl tödlich verunglückte Männer, Jahr 2025) Pkw lenkend: 4 Frauen – 18 Männer

– 18 Männer Zu Fuß: 3 Frauen – 2 Männer

– 2 Männer Moped: 2 Frauen – 2 Männer

– 2 Männer Motorrad: 2 Frauen – 14 Männer

– 14 Männer Fahrrad: 1 Frau – 3 Männer

E-Scooter: 1 Frau – 2 Männer

Pkw mitfahrend: Keine Frau – 5 Männer

E-Bike: Keine Frau – 5 Männer

Sonstige: Keine Frau – 1 Mann

Summe: 13 Frauen – 52 Männer Quelle: BMI, VCÖ 2026