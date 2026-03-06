Steiermark: Neue Regelungen für Grundwasserschutz

Die Steiermark setzt das Grundwasserschutzprogramm fort und passt es an aktuelle Gegebenheiten an. Gleichzeitig werden bürokratische Vorgaben für landwirtschaftliche Betriebe reduziert.

Mit der vorliegenden Novelle des Grundwasserschutzprogramms Graz bis Bad Radkersburg setzen der für die Durchführung von Wasserrechtsverfahren zuständige Landesrat Hannes Amesbauer und Landesrätin für Land- und Wasserwirtschaft Simone Schmiedtbauer eine gemeinsame Initiative, die am konsequenten Schutz des Grund- und Trinkwassers festhält und gleichzeitig einen wichtigen ersten Schritt zur Entlastung bäuerlicher Betriebe setzten soll.

Nitrat-Hotspots der Steiermark

„Die durchgeführten Evaluierungen und Auswertungen der Grundwasseruntersuchungen haben im überwiegenden Teil des Gebietes ein stabiles Bild gezeigt“, heißt es in einer Aussendung vom Land. So liegen 87 Prozent der Messstellen unter den Schwellenwerten. Darüber hinaus war an 70 Prozent der Messstellen ein fallender oder gleichbleibender Trend der Messwerte festzustellen. In einzelnen Regionen des unteren Murtals, des Leibnitzer Felds und des Grazer Felds bestehen weiterhin Nitrat-Hotspots. Dort liegt es weiterhin im Ermessen der Behörden, gezielt Maßnahmen zu setzen, etwa verstärkte Kontrollen, begleitende Untersuchungen sowie eine intensivierte Beratung durch die Landwirtschaftskammer.

Keine verpflichtende Messung des Stickstoffgehalt im Wirtschaftsdünger

Ein wesentlicher Fixpunkt der Novelle sieht ebenfalls vor, künftig auf die verpflichtende Messung des Stickstoffgehalts im Wirtschaftsdünger zu verzichten. „Ein Fachgutachten bestätigt, dass die Referenzwerte der diesbezüglichen Vorgaben in der österreichweit geltenden Nitrataktionsverordnung die tatsächlichen Gegebenheiten realitätsnah abbilden. Anhand jenes Fachgutachtens ist belegt, dass bestehende Referenzwerte valide sind und folglich der bisherige Messungsaufwand nicht mehr notwendig ist“, geht aus der Aussendung des Landes hervor. Anstelle der Messung besteht nunmehr die Wahlmöglichkeit zugunsten einer Berechnung, weil mittlerweile auf eine wesentlich bessere Datenlage zurückgegriffen werden kann. „Ohne das Schutzniveau zu beeinflussen, werden somit Bürokratie und Kosten für die landwirtschaftlichen Betriebe reduziert. Die bestehenden Obergrenzen für Stickstoffdüngung, Aufzeichnungspflichten und Kontrollmechanismen bleiben weiterhin unverändert aufrecht“, heißt es abschließend.