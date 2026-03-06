Schulprojekt: Video über richtiges Verhalten im Tierpark Herberstein

Schüler der Mittelschule St. Marein bei Graz beschäftigen sich mit dem Schutz von Wildtieren. Bei einer Exkursion in die Tierwelt Herberstein sammelten sie Eindrücke und bereiten sich auf die Kinder-Tierschutzkonferenz vor.

Auch Wildtiere brauchen Tierschutz. Damit setzten sich die Schülerinnen und Schüler der 2A-Klasse der Mittelschule St. Marein bei Graz derzeit intensiv auseinander. Gemeinsam mit ihrer Lehrerin Gudrun Bacher bereiten sie sich auf die Kinder-Tierschutzkonferenz am 21. April 2026 in Graz vor und sammelten dafür wertvolle Eindrücke bei einer Exkursion in die Tierwelt Herberstein. Vor Ort hatten die Kinder die Möglichkeit, der Zoologin Martha Moritz zahlreiche Fragen rund um den Schutz und die Bedürfnisse von Wildtieren zu stellen.

Vier Themenbereiche standen im Fokus

Im Zuge der Vorbereitung beschäftigte sich die Klasse mit mehreren zentralen Aspekten des Wildtierschutzes. Im Mittelpunkt standen unter anderem die Pflege von Wildtieren, etwa Fragen zur Fütterung oder zur Krankenversorgung. Darüber hinaus setzten sich die Schülerinnen und Schüler mit Jungtieren auseinander und erfuhren, welche besonderen Pflegemaßnahmen sie brauchen. Ein weiterer Schwerpunkt war das Verhalten von Besucherinnen und Besuchern in Tierparks. Dabei diskutierten die Kinder auch, welche Auswirkungen falsches Verhalten auf Tiere haben kann und warum Rücksichtnahme für ihr Wohlbefinden entscheidend ist. Zudem beschäftigte sich die Klasse mit dem Transport von Wildtieren – etwa damit, wie Transporte vorbereitet werden, welche Stressfaktoren für Tiere entstehen können und worauf zu achten ist, wenn Wildtiere in ein neues Gehege übersiedeln.

Schulklasse dreht Video zum richtigen Verhalten im Tierpark

Ein besonderes Ergebnis dieser Projektarbeit ist ein Video zum richtigen Verhalten von Besucherinnen und Besuchern in Tierparks, welches die Schülerinnen und Schüler selbst gestaltet haben und bei der Kinder-Tierschutzkonferenz Premiere feiern wird. Lea Mirwald, Geschäftsführerin des Vereins „Tierschutz macht Schule“, betont: „Den Kindern bereitet es große Freude, wenn sie ihr erworbenes Tierschutzwissen kreativ umsetzen können.“ Tierschutzlandesrat Hannes Amesbauer, der die Exkursion selbst begleitete, hebt die Bedeutung der Initiative hervor: „In unserer Gesellschaft hat das Wohl der Tiere einen hohen Stellenwert. Projekte wie die Kinder-Tierschutzkonferenz leisten hier einen wichtigen Beitrag, weil sich Schülerinnen und Schüler bereits früh intensiv mit dem Thema auseinandersetzen. Wenn Kinder lernen, verantwortungsvoll und achtsam mit Tieren umzugehen, ist das eine wichtige Investition in die Zukunft des Tierschutzes.“