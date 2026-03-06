Darum erscheint der Himmel am Samstag in der Steiermark „eher milchig“

Nach regionalem Frühnebel zeigt sich der Samstag in der Steiermark überwiegend sonnig und frühlingshaft mild. Wüstenstaub trübt den Himmel leicht, die Temperaturen steigen auf bis zu 17 Grad.

„Am Samstag herrscht nach Auflösung der regionalen Frühnebelfelder sonniges und am Nachmittag frühlingshaft mildes Wetter. Grundsätzlich wäre der Himmel blau, Wüstenstaub lässt ihn aber eher milchig erscheinen“, prognostiziert die GeoSphere Austria. Weiter heißt es in der Vorhersage: „Der Wind weht schwach, im Nordosten im Laufe des Tages mäßig. In der Früh hat es zwischen -4 und 3 Grad, die Höchstwerte reichen von 14 bis 17 Grad.“