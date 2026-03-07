Forstarbeiten enden im Unfall: Mann mit Motorsäge verletzt

Zwei Männer waren gemeinsam im Wald, um Forstarbeiten durchzuführen. Plötzlich verfing sich die Motorsäge im Stamm und es kam zu dem Unfall.

Am Freitagnachmittag kam es in einem Waldgebiet im Bezirk Weiz (Steiermark) zu einem Unfall. Zwei Männer waren in Sankt Ruprecht an der Raab mit Forstarbeiten beschäftigt. „Während ein 33-Jähriger einen Baum mit einer Motorsäge fällte, verfing sich die Säge im umstürzenden Stamm. In weiterer Folge schnellte die Motorsäge aus der Schnittstelle heraus und traf einen danebenstehenden 48-jährigen Mann am Unterschenkel“, informiert die Polizei. Dabei erlitt er tiefe Schnittverletzungen am Bein. Er wurde ins Krankenhaus nach Graz geflogen. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang laufen.