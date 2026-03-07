Skip to content
/ ©Pixabay
Ein Bild auf 5min.at zeigt einen Forstarbeiter, der mit einer Motorsäge einen Baum umsägt.
In Sankt Ruprecht an der Raab kam es zu einem Forstunfall.
Weiz
07/03/2026
Forstunfall

Forstarbeiten enden im Unfall: Mann mit Motorsäge verletzt

Zwei Männer waren gemeinsam im Wald, um Forstarbeiten durchzuführen. Plötzlich verfing sich die Motorsäge im Stamm und es kam zu dem Unfall.

von Stella Sabitzer Das Bild auf 5min.at zeigt die Online-Redakteurin Stella Sabitzer von 5 Minuten Österreich.
1 Minute Lesezeit(102 Wörter)

Am Freitagnachmittag kam es in einem Waldgebiet im Bezirk Weiz (Steiermark) zu einem Unfall. Zwei Männer waren in Sankt Ruprecht an der Raab mit Forstarbeiten beschäftigt. „Während ein 33-Jähriger einen Baum mit einer Motorsäge fällte, verfing sich die Säge im umstürzenden Stamm. In weiterer Folge schnellte die Motorsäge aus der Schnittstelle heraus und traf einen danebenstehenden 48-jährigen Mann am Unterschenkel“, informiert die Polizei. Dabei erlitt er tiefe Schnittverletzungen am Bein. Er wurde ins Krankenhaus nach Graz geflogen. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang laufen.

