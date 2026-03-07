Sie sprang ins Auto – jetzt kämpft die kleine Katze ums Leben

Eine kleine Katze sprang selbst ins Auto, um Hilfe zu finden. In ihrem kurzen Leben hat sie schon so viel ertragen mussen – jetzt braucht sie dringend Unterstützung.

Eigentlich waren die Mitglieder des Tierschutzvereins DCM – Dogs, Cats and More unterwegs, um 30 Streunerkatzen einzufangen und kastrieren zu lassen. Doch was dann passierte, geht ans Herz: Auf dem Weg fand Dani ein kleines Kätzchen im Graben. Sie hielt an – und die Kleine stieg von selbst ins Auto, als hätte sie gewusst, dass dort Hilfe auf sie wartet. Doch beim Tierarzt kam die traurige Diagnose: Nach einem Unfall hat sie Atemnot, ihr Darm drückt auf die Lunge. Die einzige Chance zu überleben: eine schwierige Operation, die ca. 1.500 Euro kosten soll.

© DCM – Dogs, Cats and more, Tierschutzverein Der Tierschutzverein DCM – Dogs, Cats and More hat eine kleine Katze gerettet.

Gibt es für die kleine Kämpferin ein Happy End?

Die Operation hat die kleine Katze gut überstanden. Doch es war alles komplizierter als ursprünglich gedacht. Während der Operation stellte sich heraus, dass sie einen alten, bereits verwachsenen Oberschenkelbruch hatte, und auch im Inneren war vieles verwachsen – sogar die Hauptschlagader war betroffen. So ein kleines Wesen musste schon unglaublich viel durchmachen. Doch sie hat gekämpft – und sie hat es geschafft. Das Tierschutzteam ist darüber besonders erleichtert.

„Wir entscheiden nicht mit dem Kopf, sondern mit dem Herz“

Doch ein anderes Problem bedrückt sie: Die Kosten sind enorm. Die Operation allein kostet etwa 1.500 Euro, dazu kommen mindestens fünf Tage stationärer Aufenthalt in der Tierklinik. Außerdem mussten viele Rechnungen für Notfalltiere, Streuner, Chippen und Entwurmen bezahlt werden. „Unser Konto ist dadurch fast auf Null. Viele fragen sich vielleicht, warum man so viel Geld in eine Fundkatze investiert. Aber wer dieses kleine Wesen gesehen hat – wie sie selbst ins Auto gestiegen ist, um Hilfe zu bekommen – der versteht, dass man so ein Leben nicht einfach aufgeben kann“, heißt es. Das Team entscheidet nicht mit dem Kopf, sondern mit dem Herzen und bittet jetzt um Hilfe, die Kosten für die kleine Kämpferin zu stemmen. Jede noch so kleine Spende hilft.

Hier kannst du helfen Kennwort: Unfallkatze

AT76 3848 7000 0971 9436

PayPal:

paypal.me/dogscatsandmore

Weitere Unterstützungsmöglichkeiten:

https://www.pets-r-us.at/tierschutz-taler/

https://www.teaming.net/dcm-dogs-cats-more-grupo

Über betterplace.me bitten wir um ein Weihnachtswunder:

https://www.betterplace.me/weihnachtswunder-gesucht

Oder sendet uns direkt benötigte Ausrüstung über unsere Amazon-Wunschliste:

https://www.amazon.de/hz/wishlist/ls/13MDRQ0BLYHNL?ref_=wl_share

