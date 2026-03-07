Riesen-Glück: Steirer gewinnt 30.000 Euro bei Lotto

Auch wenn es nicht für den großen Jackpot gereicht hat, gibt es trotzdem Grund zur Freude: Denn der Glückspilz konnte den Bonus der Ziehung ergattern. Und dieser wurde immerhin unter allen teilnehmenden Tipps verlost.

Ein Vierfachjackpot mit 4,7 Mio. Euro wartete am vergangenen Freitag bei der Bonusziehung. Doch keiner hatte das richtige Händchen für die Zahlen – damit geht es bei der nächsten Ziehung um einen Fünffachjackpot.

Verlosung am Freitag: Bonus geht in die Steiermark

Wie es bei der Ziehung am Freitag üblich ist, wurde auch dieses Mal unter allen bei der Bonus-Ziehung mitspielenden Lotto-Tipps wieder ein Bonus in Höhe von 30.000 Euro ausgespielt. Und dieses Glück hatte ein glücklicher Steirer beziehungsweise eine glückliche Steirerin, wie die „Österreichische Lotterien“ berichten. Immerhin geht dieser Betrag bald auf sein oder ihr Konto.