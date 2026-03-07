Neue Wolfsregeln geplant – Grüne warnen vor „Abschussabteilung“

Die Steiermark soll die schärfste Wolfsverordnung in ganz Österreich bekommen. Doch das sorgt für Kritik und Sorge vor einer Abschussabteilung für geschützte Arten.

Das Thema Wolf und dessen Abschuss sorgt immer wieder für hitzige Diskussionen. Während sogenannte „Risikowölfe“ auf Anordnung erlegt werden dürfen, hagelt es von den Tierschützern nicht nur immer wieder Kritik, sondern auch die eine oder andere Anzeige. Mehr dazu hier: „Wölfe in Österreich“ erstattet Anzeige wegen Wolfsabschusses in Kärnten.

Wolfssichtung in der Steiermark

Im vergangenen Dezember ist auch in der Steiermark ein Wolf in einem Wohngebiet gesichtet worden, und zwar in St. Peter ob Judenburg im Murtal. Die Steirische Landesjägerschaft forderte daraufhin ein „gezieltes Wolfsmanagement“. Hier kannst du alles zu dem Thema nachlesen: Nach Wolfssichtung in Wohngebiet: „Gezieltes Wolfsmanagement unerlässlich“.

Steiermark soll schärfste Wolfsordnung Österreichs bekommen

Jetzt soll es tatsächlich Verschärfungen geben, das geht zumindest aus einem Bericht der „Kronen Zeitung“ hervor. Demnach soll in den nächsten Tagen eine neue Prädatorenverordnung für die Steiermark präsentiert werden. Dabei will man sich an Kärnten orientieren, denn es sei das Bundesland mit der strengsten Wolfsverordnung.

Wolf, Bär, Fischotter: Risikotiere sollen schneller entnommen werden können

Im Fokus stehen dabei unter anderem Fischotter, Bär, Luchs und Wolf. In erster Linie soll es darum gehen, Risikotiere schneller entnehmen zu können, also Tiere, die die heimische Lebensmittelproduktion gefährden. Damit in Zukunft Entscheidungen schneller getroffen werden können, soll das Jagdrecht einige Tierarten übernehmen, nicht mehr die Umweltabteilung. Eine Ausnahme soll etwa der Biber sein. Auch Umweltanwalt Maximilian Lughofer soll sich klar für den Abschuss aussprechen, wie aus dem Bericht hervorgeht.

Grüne kritisieren Pläne

Doch dieses Vorhaben sorgt vor allem für Kritik von den Grünen. „Das Land richtet de facto eine Abschussabteilung für geschützte Arten ein – und der Umweltanwalt ist voll dafür“, sagt Grünen-Klubobfrau Sandra Krautwaschl. Laut ihr würde sich der Umweltanwalt gegen die Interessen der Umwelt stellen.

©Marusa Puhek Sandra Krautwaschl krtisiert die Abschusspläne der steirsichen Regierung.

„Konsequenter Herdenschutz funktioniert „

Auch Obmann der Grünen Bäuerinnen und Bauern, Andreas Lackner, warnt: „Ich formuliere es jetzt einmal ganz plakativ: Niederspritzen und niederschießen sind sehr oft die ersten Antworten, die von ÖVP, FPÖ und ihren Landwirtschaftsfunktionären kommen. In vielen Regionen Europas zeigt sich, dass konsequenter Herdenschutz funktioniert – mit Zäunen, Herdenschutzhunden und guter Unterstützung für die Betriebe. Das ist langfristig der wirksamere Weg. Diese Arbeit ist der Landesregierung aber offenbar zu mühsam.“