Brandgefahr auf der Straße: Polizei stoppt gefährliche Autos

Bei einer Großkontrolle am Mittwoch in Weiz wurden gleich mehrere Fahrzeuge mit teilweise schweren Mängeln festgestellt. Es kam zu 59 Anzeigen. Einige Autos stachen dabei besonders heraus.

Über den ganzen Tag verteilt wurden Kontrollen durchgeführt. Der Fokus lag dabei auf Schwerverkehrskontrollen und Autokontrollen samt technischer Überprüfung der Fahrzeuge. Dabei konnten bei den Überprüfungen viele schwere Mängel, aber auch „Gefahr in Verzug“-Mängel festgestellt werden. „Bei den gröberen Mängeln handelte es sich um starken Motorölverlust mit erheblicher Brandgefahr, manipulierte Abgasanlagen, massive Durchrostungen und erhebliche Reifenbeschädigungen“, informiert die Polizei.

59 Anzeigen an einem Tag

Und das Ergebnis der Kontrollen ist eindrucksvoll: Immerhin konnten insgesamt 21 Mängel mit dem Hinweis auf „Gefahr im Verzug“ festgestellt werden. Es wurden zusammengefasst 59 Anzeigen an die Bezirkshauptmannschaft Weiz erstattet und zehn Kennzeichen abgenommen. Den betroffenen Lenkern (betrifft die Kennzeichenabnahmen) wurde somit die Weiterfahrt mit ihren Fahrzeugen untersagt. Die betroffenen zehn Fahrzeuge wurden abgestellt.