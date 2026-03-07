Starkes Ehrenamt im Fokus: Christian Rath leitet neuen Rotkreuz-Bezirk

Im vergangenen Dezember wurde beschlossen, dass die Bezirke Feldbach und Radkersburg mit 1. Jänner zum neuen Bezirk Südoststeiermark zusammengeschlossen werden. Seitdem kümmerte sich Vizepräsident Christian Rath als Sachwalter um den Bezirk. Am vergangenen Freitag fand nun die erste Bezirksversammlung des neuen Bezirks statt. Dabei wurden er und sein Team zur neuen Bezirksstellenleitung gewählt.

© Rotes Kreuz Steiermark

Das sind die Ziele für den neuen Rotkreuz-Bezirk

„Das Rote Kreuz wird im Besonderen durch das große Engagement seiner ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter getragen. Dieses wichtige Fundament wollen wir stärken und ausbauen“, betonte der neu gewählte Bezirksstellenleiter Rath. Darüber hinaus sollen Aus- und Fortbildungsangebote für Mitarbeiter, besonders auch für ehrenamtliche Führungskräfte, weiter ausgebaut werden. Ein besonderer Fokus liegt zudem auf der nachhaltigen Stärkung der Jugendarbeit – einem Bereich, in dem Feldbach seit Jahren zu den aktivsten und erfolgreichsten Bezirken der Steiermark zählte.