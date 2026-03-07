Kind unter Zug eingeklemmt? Feuerwehr im Einsatz

Zu einem alarmierenden Anruf kam es bei der Feuerwehr: Es ging um ein unter einem Zug eingeklemmtes Kind. Vor Ort konnte jedoch zumindest eine kleine Entwarnung gegeben werden.

„Alarmierung zur Menschenrettung: Kind unter Zug eingeklemmt“ – mit diesem Satz ging es für die Feuerwehr Wies am vergangenen Donnerstagnachmittag zur Bahnhaltestelle „Wies Markt“ (Bezirk Deutschlandsberg, Steiermark). Doch beim Eintreffen konnte immerhin schnell eine kleine Entwarnung gegeben werden: Die Person war zwar verletzt, aber nicht unter den Zug geraten und auch nicht eingeklemmt. Deshalb unterstützte die Feuerwehr den Rettungsdienst. Rund eine Stunde standen die 13 Kameraden im Einsatz.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 07.03.2026 um 13:58 Uhr aktualisiert