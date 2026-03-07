Skip to content
Region auswählen:
/ ©Stadtfeuerwehr Leibnitz
Bild auf 5min.at zeigt einen Verkehrsunfall.
Zu einem Verkehrsunfall kam es am Freitag auf Höhe des Finanzamtes in Leibnitz.
Leibnitz
07/03/2026
Unfall

Autos kollidierten bei Leibnitzer Finanzamt

Am Freitagnachmittag, dem 6. März wurde die Stadtfeuerwehr Leibnitz zu einem Verkehrsunfall in die Lastenstraße alarmiert.

von Elisa Auer Elisa Auer 5 Minuten Redaktion
1 Minute Lesezeit(100 Wörter)

Aus bislang unbekannter Ursache kam es am Freitag auf Höhe des Finanzamtes zu einem Frontalzusammenstoß zweier Autos, informiert die Stadtfeuerwehr Leibnitz. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte war die Unfallstelle bereits von der Polizei abgesichert. Seitens der Stadtfeuerwehr Leibnitz wurden die beschädigten Fahrzeuge gesichert sowie ausgelaufene Betriebsmittel gebunden. Anschließend wurden die Fahrzeuge von einem Abschleppunternehmen abtransportiert. Während der Aufräumarbeiten musste die Lastenstraße im Bereich des Finanzamtes vorübergehend für den Verkehr gesperrt werden. Neben der Stadtfeuerwehr Leibnitz standen auch die Polizei, das Rote Kreuz sowie ein Abschleppunternehmen im Einsatz.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf: