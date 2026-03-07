Autos kollidierten bei Leibnitzer Finanzamt

Aus bislang unbekannter Ursache kam es am Freitag auf Höhe des Finanzamtes zu einem Frontalzusammenstoß zweier Autos, informiert die Stadtfeuerwehr Leibnitz. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte war die Unfallstelle bereits von der Polizei abgesichert. Seitens der Stadtfeuerwehr Leibnitz wurden die beschädigten Fahrzeuge gesichert sowie ausgelaufene Betriebsmittel gebunden. Anschließend wurden die Fahrzeuge von einem Abschleppunternehmen abtransportiert. Während der Aufräumarbeiten musste die Lastenstraße im Bereich des Finanzamtes vorübergehend für den Verkehr gesperrt werden. Neben der Stadtfeuerwehr Leibnitz standen auch die Polizei, das Rote Kreuz sowie ein Abschleppunternehmen im Einsatz.