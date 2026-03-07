Skip to content
Region auswählen:
/ ©Montage: Canva & Alpenverein
Bild auf 5min.at zeigt eine Berghütte.
Das Gutenberghaus in der Ramsau hat nun neue Pächter.
Liezen
07/03/2026
Guttenberghaus

Nach fast 60 Jahren in Familienhand: Steirische Hütte hat neue Pächter

Nach fast sechs Jahrzehnten endet eine Ära im Dachsteinmassiv. Familie Perhab verabschiedete sich. Ab Anfang Juni führen Patrik und Veronika Husar das traditionsreiche Guttenberghaus weiter.

von Elisa Auer Elisa Auer 5 Minuten Redaktion
1 Minute Lesezeit(229 Wörter)

Am Guttenberghaus in der Ramsau am Dachstein steht ein Betreiberwechsel bevor. Nach 59 Jahren hat sich die Familie Perhab im Herbst 2025 aus der Bewirtschaftung der Schutzhütte zurückgezogen. Über drei Generationen hinweg prägte sie den Betrieb des Hauses im Dachsteinmassiv. Mit Anfang Juni übernehmen nun Patrik Husar und seine Frau Veronika die Hütte, die dem Alpenverein Austria gehört.

Neue Pächter bringen Erfahrung mit

Der neue Pächter bringt bereits Erfahrung aus der alpinen Gastronomie mit, heißt es in einem Bericht der Kleinen Zeitung. Gemeinsam mit seiner Frau führte er in den vergangenen Jahren mehrere Hüttenbetriebe, unter anderem das Hannoverhaus in Mallnitz. Das Paar will den Betrieb Anfang Juni aufnehmen. Veronika Husar wird sich vor allem um die Küche kümmern, während ihr Mann den Service organisiert. Geplant ist der Start mit einem Team von rund sechs Mitarbeitenden. Derzeit laufen die Vorbereitungen für die kommende Saison. Dabei stehen unter anderem organisatorische Fragen und die Suche nach Lieferanten im Fokus. Unterstützung erhalten die neuen Pächter auch von der Familie Perhab, die ihre langjährige Erfahrung rund um das Guttenberghaus einbringt. Auch privat beginnt für die Familie Husar ein neuer Abschnitt: Gemeinsam mit ihrem kleinen Sohn werden sie künftig auf der Hütte leben und arbeiten.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 07.03.2026 um 18:57 Uhr aktualisiert
Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf: