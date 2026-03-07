Nach fast 60 Jahren in Familienhand: Steirische Hütte hat neue Pächter

Am Guttenberghaus in der Ramsau am Dachstein steht ein Betreiberwechsel bevor. Nach 59 Jahren hat sich die Familie Perhab im Herbst 2025 aus der Bewirtschaftung der Schutzhütte zurückgezogen. Über drei Generationen hinweg prägte sie den Betrieb des Hauses im Dachsteinmassiv. Mit Anfang Juni übernehmen nun Patrik Husar und seine Frau Veronika die Hütte, die dem Alpenverein Austria gehört.

Neue Pächter bringen Erfahrung mit

Der neue Pächter bringt bereits Erfahrung aus der alpinen Gastronomie mit, heißt es in einem Bericht der Kleinen Zeitung. Gemeinsam mit seiner Frau führte er in den vergangenen Jahren mehrere Hüttenbetriebe, unter anderem das Hannoverhaus in Mallnitz. Das Paar will den Betrieb Anfang Juni aufnehmen. Veronika Husar wird sich vor allem um die Küche kümmern, während ihr Mann den Service organisiert. Geplant ist der Start mit einem Team von rund sechs Mitarbeitenden. Derzeit laufen die Vorbereitungen für die kommende Saison. Dabei stehen unter anderem organisatorische Fragen und die Suche nach Lieferanten im Fokus. Unterstützung erhalten die neuen Pächter auch von der Familie Perhab, die ihre langjährige Erfahrung rund um das Guttenberghaus einbringt. Auch privat beginnt für die Familie Husar ein neuer Abschnitt: Gemeinsam mit ihrem kleinen Sohn werden sie künftig auf der Hütte leben und arbeiten.

