Brandverletzungen: Steirerin musste nach Küchenbrand ins Spital

Vermutlich überhitztes Fett führte Samstagnachmittag, 7. März 2026, zu einem Küchenbrand in Leoben. Eine 33-Jährige zog sich bei den Löscharbeiten Brandverletzungen an beiden Händen zu.

Das Brandgeschehen ereignete sich kurz nach 15 Uhr in der Küche einer Wohnung in der Lorberaustraße in Donawitz. Die 33-Jährige befand sich zum Zeitpunkt des Vorfalles alleine in der Wohnung und konnte den Brand selbstständig löschen. Sie wurde in das LKH Hochsteiermark Standort Leoben eingeliefert und dort ambulant behandelt. Die verständigten Feuerwehren Leoben-Stadt und Göss standen mit 32 Kräften und fünf Fahrzeugen im Einsatz. Es mussten Nachlöscharbeiten und Kontrollen mit Wärmebildkameras durchgeführt werden.