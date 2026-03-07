Skip to content
Region auswählen:
/ ©Feuerwehr Leoben-Stadt
Bild auf 5min.at zeigt einen Herd.
Die 33-Jährige konnte den Brand selbstständig löschen.
Leoben
07/03/2026
Feuerwehr-Einsatz

Brandverletzungen: Steirerin musste nach Küchenbrand ins Spital

Vermutlich überhitztes Fett führte Samstagnachmittag, 7. März 2026, zu einem Küchenbrand in Leoben. Eine 33-Jährige zog sich bei den Löscharbeiten Brandverletzungen an beiden Händen zu.

von Elisa Auer Elisa Auer 5 Minuten Redaktion
1 Minute Lesezeit(91 Wörter)

Das Brandgeschehen ereignete sich kurz nach 15 Uhr in der Küche einer Wohnung in der Lorberaustraße in Donawitz. Die 33-Jährige befand sich zum Zeitpunkt des Vorfalles alleine in der Wohnung und konnte den Brand selbstständig löschen. Sie wurde in das LKH Hochsteiermark Standort Leoben eingeliefert und dort ambulant behandelt. Die verständigten Feuerwehren Leoben-Stadt und Göss standen mit 32 Kräften und fünf Fahrzeugen im Einsatz. Es mussten Nachlöscharbeiten und Kontrollen mit Wärmebildkameras durchgeführt werden.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf: