Steiermark: Sonniger Sonntag mit frühlingshaften Temperaturen

„Auch am Sonntag scheint die Sonne, örtliche Nebelfelder lösen sich rasch auf. Im Laufe des Nachmittages dürften die Wolken in der Obersteiermark etwas mehr werden, die Sonne kommt dennoch nicht zu kurz“, prognostiziert die GeoSphere Austria. Weiter heißt es in der Vorhersage: „Der Südwind wird etwas stärker und weht im Laufe des Tages vom Paltental bis Mariazell spürbar. In der Früh ist es inneralpin leicht frostig. Bis zum mittleren Nachmittag steigt die Temperatur auf überdurchschnittliche 13 bis 17 Grad.“