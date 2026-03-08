Am Freitag, dem 6. März, wurde im Kammermusiksaal der Musikschule Bruck an der Mur der fünfte Liselotte‐Zechner‐Frauenpreis verliehen. Die Auszeichnung stand heuer unter dem Motto „Frauen im Fokus von Kunst und Kultur“.

In ihrer Eröffnungsrede erinnerte Frauenreferentin Carina Mayerhofer‐Leitner an den sogenannten Matilda‐Effekt – die systematische Unsichtbarmachung weiblicher Leistungen in Kunst und Kultur. Sie verwies darauf, dass Werke von Künstlerinnen in großen Museen noch immer unterrepräsentiert sind und dass Frauenrechte weltweit zunehmend unter Druck geraten. „Rechte sind keine Selbstverständlichkeit. Wir müssen sie täglich verteidigen, sonst werden sie uns genommen“, betonte Mayerhofer‐Leitner. Der Frauenpreis sei daher nicht nur eine Auszeichnung, sondern ein bewusstes Zeichen für Sichtbarkeit, Anerkennung und kulturelle Teilhabe.

„Der Liselotte‐Zechner‐Frauenpreis zeigt jedes Jahr aufs Neue, wie stark, vielfältig und prägend Frauen das Leben unserer Stadt gestalten. Die Nominierten stehen für Mut, Kreativität und Ausdauer – jede einzelne von ihnen ist ein Gewinn Bruck an der Mur und ein Vorbild für kommende Generationen.“ ergänzte Bürgermeisterin Susanne Kaltenegger bei der Preisverleihung.

Acht beeindruckende Frauen nominiert

Für den Frauenpreis 2026 waren acht Frauen nominiert, die die Vielfalt des kulturellen Lebens in Bruck an der Mur widerspiegeln. Christine Pantak, als Galeristin und Kunstförderin, und Betreiberin der Galerie RO34, Heidemarie Berliz‐Schaumann ist Violinistin, Bratschistin und Musikpädagogin, die junge inklusive Künstlerin und Peertrainerin in Ausbildung Alina Eibisberger, Eva Nömayr alias EvArt die sich bei internationalen Ausstellungen mit ihrer Keramik- und Objektkunst einen Namen gemacht hat sowie Waltraud Gaber‐Riedel, langjährige Kulturverantwortliche der Stadt und Keramikkünstlerin. Weitere nominierte waren Hannelore Fasser, die Textil‐ und Druckgrafik, Erwachsenenbildung und gesellschaftskritische Kunst erlebbar macht, Gerlinde Lenger als Kapellmeisterin, Musikpädagogin und Pionierin der Frauenförderung in der Blasmusik sowie Herta Weihs die ihre Raku‐Keramik bei internationalen Ausstellungen präsentiert. Sie alle zeigen, wie stark Frauen das kulturelle Leben der Stadt prägen – von bildender Kunst über Musik bis hin zu Inklusion und Erwachsenenbildung.

Preisträgerin 2026 ist Gerlinde Lenger

Nach intensiver Beratung entschied sich die Jury für Gerlinde Lenger, Klarinettistin, Kapellmeisterin, Musikpädagogin und eine der prägendsten Persönlichkeiten der regionalen Blasmusik. Sie wurde für ihr jahrzehntelanges Engagement in der Blasmusik, ihre pädagogische Arbeit und ihren Einsatz für Gleichberechtigung ausgezeichnet. Als erste Bezirkskapellmeisterin der Steiermark setzte sie ein starkes Zeichen für Frauen in der Blasmusik und gründete das Bezirks‐Damen‐Orchester, das bis heute Musikerinnen eine Bühne bietet. Ihre Arbeit verbindet künstlerische Exzellenz mit gesellschaftlicher Verantwortung – und macht sie zu einer inspirierenden Persönlichkeit für kommende Generationen.

