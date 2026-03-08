Skip to content
Die Freiwillige Feuerwehr Gratkorn-Markt wurde am Samstag mittels Zugsalarm zu einer Fahrzeugbergung alarmiert.
Peggau
08/03/2026

Unfall auf Parkplatz: Auto landete in Graben

In Gratkorn ist am Samstagnachmittag ein Auto in einen Graben geraten. Die Feuerwehr rückte aus und konnte das Fahrzeug rasch bergen.

von Anja Mandler
1 Minute Lesezeit(69 Wörter)

Am 7. März 2026 rückte die Freiwillige Feuerwehr Gratkorn-Markt zu einer Fahrzeugbergung aus. Gegen 16.37 Uhr wurden die Einsatzkräfte alarmiert, nachdem ein PKW auf einem Parkplatz in einen Graben gelandet war. Nähere Hintergründe zu dem Unfall sind noch nicht bekannt. Gemeinsam mit der FF Peggau konnte das Auto sicher aus dem Graben gezogen werden. Der Einsatz wurde gegen 18.15 Uhr abgeschlossen.

