„Crashrettung“: Einsatzkräfte übten für den Ernstfall

„T10 – Verkehrsunfall mit mehreren eingeklemmten Personen“ – So lautete der Übungs-Einsatzbefehl für die Freiwillige Feuerwehr St. Marein im Mürztal am Samstag, 7. März. Gegen 10 Uhr rückten rund 20 Feuerwehrkräfte mit MTFA, KLF, HLF4 und LKW-Kran zu einem abgelegenen Übungsort in der Gemeinde Sankt Marein aus.

Personen eingeklemmt: Feuerwehr übte für den Ernstfall

Vor Ort stellte der Übungseinsatzleiter fest, dass ein Fahrzeug von einer Bergstraße abgekommen war und etwa 60 Meter unterhalb an einem Strommasten zum Stillstand gekommen war. Die Feuerwehr begann sofort mit der Absicherung der Unfallstelle, der Sicherung des Fahrzeugs und der Rettung der Personen. Während die erste Person rasch befreit werden konnte, gestaltete sich die Rettung der zweiten Person schwieriger, da sie zwischen Fahrzeug und Strommasten eingeklemmt war. Mit einer sogenannten „Crashrettung“ konnte sie schließlich befreit und zur Straße gebracht werden. Anschließend wurde das Fahrzeug mithilfe der Seilwinde des HLF4 geborgen und mit dem LKW-Kran abtransportiert. Die Übung zeigte die Einsatzbereitschaft und das Können der Feuerwehrkräfte eindrucksvoll.