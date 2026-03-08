Leiche von vermisster Steirerin in der Mur entdeckt

Seit Ende Jänner 2026 galt eine 58-jährige Frau aus Vasoldsberg (Graz-Umgebung) als vermisst. Inzwischen wurde in Graz eine Leiche in der Mur entdeckt. Nun wurde bestätigt: Dabei handelt es sich um die Vermisste.

Umfangreiche Suchmaßnahmen brachten vorerst keinen konkreten Hinweis auf den tatsächlichen Aufenthaltsort der Frau. Inzwischen wurde eine Leiche in der Mur entdeckt.

Umfangreiche Suchmaßnahmen brachten vorerst keinen konkreten Hinweis auf den tatsächlichen Aufenthaltsort der Frau. Inzwischen wurde eine Leiche in der Mur entdeckt.

Wie berichtet, verließ die 58-Jährige am 25. Jänner, also vor mittlerweile exakt sechs Wochen, ihre Wohnadresse im Bezirk Graz-Umgebung mit einem Pkw und galt seither als vermisst. Die Polizei fahndete auch öffentlich nach der Frau, woraufhin ihr Fahrzeug zwei Tage später in Graz aufgefunden werden konnte. Umfangreiche Suchmaßnahmen unter Beteiligung unterschiedlichster Einsatzkräfte brachten vorerst jedoch keinen konkreten Hinweis auf den tatsächlichen Aufenthaltsort der Frau.

Leiche in der Mur entdeckt: Identität bestätigt

Inzwischen wurde eine weibliche und vorerst unbekannte Leiche in der Mur in Graz entdeckt. Eine gerichtsmedizinische Untersuchung hat mittlerweile die Identität der Frau bestätigt. Demnach handelt es sich dabei um die abgängige 58-Jährige, wie die Polizei am Sonntag, 8. März mitteilt. Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen nicht vor.

Hilfe für Betroffene Hilfsangebote für Personen mit Suizidgedanken und deren Angehörige bietet das Suizidpräventionsportal des Gesundheitsministeriums. Unter www.suizid-praevention.gv.at finden sich Kontaktdaten von Hilfseinrichtungen in Österreich. Die Polizei ist Ansprechpartner für Personen, die Gewalt wahrnehmen oder selbst Opfer von Gewalt sind. Der Polizei-Notruf ist unter der Nummer 133 jederzeit erreichbar. Der steirische Männernotruf für Männer in Krisen- und Gewaltsituationen ist unter 0800-246247 erreichbar, das psychiatrische Krisentelefon PsyNot unter 0800-449933.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 08.03.2026 um 10:07 Uhr aktualisiert