Neue Einsatzhelme für die Freiwillige Feuerwehr Steinhaus am Semmering

Nach über 25 Jahren treuem Dienst für die Mannschaft der Freiwilligen Feuerwehr Steinhaus am Semmering haben die alten Einsatzhelme ihr wohlverdientes Alterslimit erreicht. Sie wurden nun durch 42 moderne, sichere und zukunftsorientierte Helme ersetzt – ein wichtiger Schritt, um den Schutz der Kameradinnen und Kameraden weiterhin auf höchstem Niveau zu gewährleisten. „Die Wehr hat sich für das einzige in Österreich gefertigte Helm-Modell unter allen angebotenen Varianten entschieden. Damit setzen wir bewusst auf regionale Qualität, kurze Lieferwege und höchste Sicherheitsstandards – ein klares Bekenntnis zu verlässlicher Ausrüstung Made in Austria“, teilt die Feuerwehr mit.

©FF Steinhaus a. S.

Nur durch die wertvolle Unterstützung der Gemeinde Spital am Semmering war es möglich, diese wichtige Investition zu realisieren. Damit wurde ein wesentlicher Beitrag zur Sicherheit der Einsatzkräfte – und damit auch der gesamten Bevölkerung – geleistet. Dafür bedanken sich die Einsatzkräfte herzlich.