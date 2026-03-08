Junger Steirer (13) nach Unfall schwer verletzt

Bei der Kollision mit einem Wagen in Wies (Bezirk Deutschlandsberg) in der Steiermark wurde ein Radfahrer (13) am Sonntagvormittag, dem 8. März 2026, schwer verletzt. Ein Helm dürfte schwere Kopfverletzungen verhindert haben.

Kurz vor 8.45 Uhr fuhr der 13-Jährige aus dem Bezirk Deutschlandsberg mit seinem Mountainbike auf einer abschüssigen Gemeindestraße von Pitschgauegg kommend in Richtung Aug. Als ihm in einer unübersichtlichen Linkskurve ein Wagen entgegenkam, kollidierte er mit dem Fahrzeug. Dabei prallte der Schüler gegen die Front des Autos und schlug mit dem Kopf auf der Windschutzscheibe des Fahrzeuges auf. „Eigenen Angaben zufolge hatte die 41-jährige Pkw-Lenkerin zuvor noch vergebens versucht, dem Burschen durch ein Fahrmanöver auszuweichen. Eine Kollision dürfte jedoch nicht mehr zu vermeiden gewesen sein. Der 13-Jährige kam auf der Fahrbahn zu liegen. Er war ansprechbar, klagte jedoch über starke Schmerzen“, informiert die Polizei.

Wohl mehrere Brüche erlitten

Das alarmierte Rote Kreuz sowie ein Notarzt kümmerten sich um die medizinische Erstversorgung des 13-Jährigen. Er wurde mit schweren Verletzungen vom Rettungshubschrauber „Christopherus 12“ ins LKH Graz geflogen. Ersten Informationen zufolge dürfte der Bursche mehrere Brüche erlitten haben. Der getragene Sturzhelm dürfte jedoch schwere Kopfverletzungen verhindert haben. Beide Fahrzeuge wurde durch die Kollision beschädigt. Hinweise auf eine Alkoholisierung bei den Unfallbeteiligten lagen nicht vor. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 08.03.2026 um 15:07 Uhr aktualisiert