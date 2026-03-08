„Grün hält Frauen den Rücken frei“: Neue Kampagne bei Graz-Demo vorgestellt

Im Rahmen einer Frauen-Demonstration in Graz stellten Vertreterinnen der Grünen eine neue Kampagne vor. Im Mittelpunkt standen Themen wie Vermögensverteilung, Arbeitsbedingungen und Gleichstellung im Alltag.

Im Zuge der Frauen-Demonstration des Bündnisses 0803 in Graz haben Politikerinnen der Grünen ihre steiermarkweite Kampagne „Grün hält Frauen den Rücken frei“ präsentiert. Entlang der Demonstrationsroute erläuterten sie zentrale Inhalte und politische Forderungen. Bundessprecherin Leonore Gewessler stellte den Zusammenhang zwischen Gleichstellung und Vermögensverteilung in den Mittelpunkt. „Wer es mit Gleichstellung ernst meint, muss auch über Geld und Macht sprechen“, sagte Gewessler. Große Vermögen und Erbschaften seien in Österreich überwiegend in männlicher Hand, während Frauen häufiger Teilzeit arbeiten, weniger verdienen und einen Großteil unbezahlter Arbeit übernehmen. Aus ihrer Sicht müsse Gleichstellung daher auch wirtschaftliche Fragen stärker berücksichtigen.

Krautwaschl: „Es geht nicht darum, gleich zu sein wie Männer“

Die steirische Klubobfrau Sandra Krautwaschl verwies auf Initiativen der Grünen im steirischen Landtag, etwa zu Gewaltschutz, fairer Bezahlung und gleichen Chancen. „Es geht nicht darum, gleich zu sein wie Männer. Es geht darum, gleichgestellt und gleich sichtbar zu sein – in der Arbeit, in der Politik und im Alltag“, so Krautwaschl. Viele Frauen würden nach wie vor häufiger in Teilzeit arbeiten und seien in Führungspositionen unterrepräsentiert.

Schwentner: „Wer für Frauen plant, plant am Ende für alle“

Auch die Grazer Vizebürgermeisterin Judith Schwentner betonte die Bedeutung politischer Entscheidungen im Alltag. „Gleichstellung passiert nicht automatisch. Man muss sie politisch wollen“, erklärte sie. Aspekte der Stadtplanung wie sichere Schulwege, gute Beleuchtung oder erreichbare Gesundheitsangebote könnten wesentlich beeinflussen, wie selbstbestimmt Menschen ihren Alltag gestalten können. „Wer für Frauen plant, plant am Ende für alle“, so Schwentner. Im Anschluss an die Präsentation nahmen Gewessler, Krautwaschl und Schwentner an der Demonstration durch die Grazer Innenstadt teil.