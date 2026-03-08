Verirrt auf der Kampalpe: Bergrettung bringt Wanderer sicher ins Tal

Zwei Wanderer haben am Samstagabend, dem 7. März auf der Kampalpe bei Spital am Semmering die Orientierung verloren. Die Bergrettung konnte sie nach kurzer Suche finden und sicher ins Tal begleiten.

Die Bergrettung Mürzzuschlag wurde am frühen Samstagabend zu einem Einsatz auf die Kampalpe bei Spital am Semmering alarmiert. Zwei Wanderer hatten sich im Gipfelbereich verlaufen und fanden in der einbrechenden Dunkelheit nicht mehr zurück auf den markierten Weg. Einer der beiden war laut Einsatzbericht zudem bereits stark erschöpft. Die Einsatzkräfte starteten eine kurze Suchaktion und konnten die Wanderer rasch lokalisieren. Anschließend wurden sie über einen steilen und teilweise vereisten Wanderabschnitt ins Tal begleitet. Teilweise mussten die Retter dabei Seile einsetzen, um den sicheren Abstieg zu gewährleisten. Insgesamt standen acht Bergretterinnen und Bergretter im Einsatz, ein Alpinpolizist befand sich in Bereitschaft.