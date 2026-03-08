Nach „Bauer sucht Frau“: Südsteirerin findet Liebe überraschend bei Silvesterparty

Für die Dreharbeiten der ATV-Show „Bauer sucht Frau“ war Moderatorin Arabella Kiesbauer im vergangenen Jahr auch in der Südsteiermark unterwegs. Unter den Teilnehmerinnen war die 29-jährige Jungwinzerin Lisa aus dem Bezirk Leibnitz. Während der Hofwoche entschied sie sich zunächst für Kandidat Michael, langfristig entwickelte sich daraus jedoch keine Beziehung. Beim Wiedersehen der Staffel am Achensee erzählte die Winzerin, dass sie die große Liebe dennoch über das Format kennengelernt habe – allerdings auf einem Umweg. Zum Jahreswechsel hatte sie mehrere Teilnehmer der Sendung zu einer Feier in die Südsteiermark eingeladen. Unter den Gästen war auch Philipp, der zuvor als Hofherr bei Milchbäuerin Christina dabei gewesen war. Auch dort hatte es am Ende nicht für eine Beziehung gereicht. Für Christina haben die Gefühle für Philipp nicht gereicht. „Ich hab’s einfach net gspürt“, gab die Oststeierin an, die es nun mit Bauer Manuel aus Kärnten versucht. Mehr dazu hier: „Hab’s einfach net gspürt“: Steirerin bandelt jetzt mit diesem Bauern an.

So fanden Lisa und Philipp zueinander

Bei der Silvesterfeier kam es dann zu einer Überraschung. Zwischen Lisa und Philipp entwickelte sich mehr. Mittlerweile sind die beiden ein Paar. Laut Lisa habe es zu Silvester erstmals gefunkt, offiziell zusammen seien sie seit dem Bauernbundball im Februar. Seitdem verbringen sie viel Zeit miteinander, unter anderem auch bei der Arbeit im Weingarten.