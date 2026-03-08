Mit diesem Wetter startet die Steiermark in die neue Woche

Der Montag beginnt mit einigen Wolken, vor allem in den Bergen. Am Nachmittag zeigt sich jedoch vielerorts die Sonne bei frühlingshaften Höchstwerten bis zu 18 Grad.

Die neue Woche startet mit einigen Wolkenfeldern, besonders im Bergland, dabei bleibt es überwiegend niederschlagsfrei. „Nachmittags kann sich die Sonne überall auch länger zeigen. Der Wind aus Ost bis Süd lebt vor allem im Norden und Osten spürbar auf, sonst bleibt es überwiegend windschwach“, prognostiziert die GeoSphere Austria. Mit Frühtemperaturen zwischen minus 2 bis plus 5 Grad können die Tageshöchsttemperaturen bis zu 18 Grad erreichen.