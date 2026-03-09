Helmut Marko baut exklusives Aparthotel am Grünen See

Am Grünen See in der Obersteiermark entsteht derzeit ein exklusives Aparthotel. Hinter dem Projekt steht der ehemalige Formel-1-Motorsportberater Helmut Marko, der eine alte Gastwirtschaft revitalisiert.

Rund um den Grünen See in Tragöß-St. Katharein tut sich derzeit einiges. Dort wird ein ehemaliges Gasthaus in ein modernes Aparthotel mit gehobenem Standard umgebaut. Initiator des Projekts ist der frühere Formel-1-Manager und Motorsportexperte Helmut Marko, der das Gebäudeensemble vor einiger Zeit erworben hat, so aus einem Bericht der Kleinen Zeitung. Nachdem behördliche Genehmigungen und Planungsfragen geklärt wurden, laufen die Bauarbeiten inzwischen auf Hochtouren. Ziel ist es, das Projekt noch im Laufe dieses Jahres fertigzustellen.

Hochwertige Unterkunft in einzigartiger Lage

Geplant ist ein kleines Hotel mit insgesamt neun Wohneinheiten, die eher den Charakter von Apartments als klassischen Hotelzimmern haben sollen. Damit richtet sich das Angebot vor allem an Gäste, die Wert auf Komfort, Ruhe und eine außergewöhnliche Lage legen. Das Gebäude liegt nur wenige Schritte vom beliebten Rundweg um den Grünen See entfernt. Von der geplanten Terrasse aus eröffnet sich ein freier Blick auf die umliegende Berglandschaft.

Projekt mit Bedacht umgesetzt

In der Gemeinde wird das Vorhaben positiv aufgenommen. Bürgermeister Hubert Zinner sieht darin eine sinnvolle Weiterentwicklung des Standorts. Besonders wichtig sei, dass das frühere Gebäude nicht weiter verfalle, sondern neu genutzt werde. Ein Teil der bestehenden Bausubstanz soll deshalb in das neue Projekt integriert werden. Gleichzeitig werden Bereiche, die nicht mehr erhalten werden konnten, neu errichtet.