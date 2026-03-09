Wohnungsleerstand: Steirische Gemeinden warnen vor Milliarden-Folgen

Die Diskussion um die Zukunft der Leerstandsabgabe in der Steiermark spitzt sich zu. Mehrere Bürgermeister sprechen sich klar gegen eine Abschaffung aus. Sie warnen vor finanziellen Einbußen für Gemeinden.

Die geplante Abschaffung der Leerstandsabgabe in der Steiermark sorgt derzeit für politischen Streit. Mehrere Bürgermeister aus unterschiedlichen Regionen des Bundeslandes melden sich nun zu Wort und üben deutliche Kritik an den Plänen der Landesregierung.

Leerstehende Wohnungen stärker erfassen

Die Abgabe wurde 2022 eingeführt, um leerstehende Wohnungen stärker zu erfassen und gleichzeitig Gemeinden zusätzliche Einnahmen zu ermöglichen. Eigentümer von Wohnungen, die länger als 26 Wochen nicht als Hauptwohnsitz genutzt werden, können dabei mit bis zu zehn Euro pro Quadratmeter und Jahr belastet werden. Für viele Gemeinden ist die Abgabe mittlerweile zu einem wichtigen finanziellen Baustein geworden. Gerade in Tourismusregionen, in denen zahlreiche Zweitwohnungen existieren, bringen die Einnahmen laut Bürgermeistern dringend benötigte Mittel für Infrastruktur und Dienstleistungen, so aus einem Bericht des ORF. In Gamlitz etwa betrifft die Regelung laut Bürgermeister Friedrich Partl rund 150 Objekte. Die Einnahmen seien für die Gemeinde wichtig. Schließlich müssten auch für Zweitwohnsitze Straßen, Wasserleitungen oder Kanalanschlüsse bereitgestellt werden.

Kritik aus mehreren Städten

Auch in Leoben stößt die geplante Abschaffung auf Unverständnis. Bürgermeister Kurt Wallner sieht hinter dem Vorhaben vor allem politische Motive. Die ursprüngliche Idee der Abgabe sei gewesen, Spekulationen mit Wohnraum einzudämmen und die Nutzung leerstehender Wohnungen zu fördern. Ähnlich äußert sich Schladmings Bürgermeister Hermann Trinker. Für seine Gemeinde bringt die Regelung jährlich rund eine halbe Million Euro ein. Diese Einnahmen seien für kommunale Projekte und Infrastruktur von großer Bedeutung. In der Landeshauptstadt Graz läuft derzeit noch eine umfassende Erhebung zu leerstehenden Wohnungen. Dort könnte sich erst in den kommenden Monaten zeigen, wie viele Objekte tatsächlich betroffen sind.