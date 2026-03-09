Drei Jahre, ein Tumor – aber Josie lässt sich ihr Lächeln nicht nehmen

Eine Zeit, die Mama Silke sicher nicht so schnell vergessen wird: vom ersten Moment, als sie merkte, dass mit ihrem Kind etwas nicht stimmt, bis heute. Es war etwa um den zweiten Geburtstag der kleinen Josie, als sie plötzlich verwaschen zu reden begann. Auch wenn die Kinderärztin der Mutter gut zugeredet hatte, dass es sicher nichts schlimmes sei, riet sie dazu, das unbedingt abklären zu lassen. Etwas Zeit verstrich bis sie einen Termin beim Neurologen in Leoben bekam. Dort kam dann die Entwarnung: Mit Josie sei alles in Ordnung. Auch ihre Sprache hatte sich nach einiger Zeit wieder verbessert. Alles schien normal zu sein.

Josies erste Beschwerden: „Mama, warum holst du mich ab?“

Die kleine Josie genoss fröhlich die Zeit bis zum Sommer, doch dann überschlugen sich die Ereignisse: „Josie hat Fieber bekommen. Aber die Hausärztin konnte laut Blutbild nichts feststellen. Sie meinte zwar, dass das Bild etwas komisch war, aber nichts Bakterielles, das man mit Antibiotikum behandeln müsste“, erzählt Mutter Silke im Gespräch mit 5 Minuten. Das Fieber verschwand wieder, und für Josie gab es Grund zur Freude, denn sie durfte endlich in den Kindergarten. Am sechsten Tag, als es Waffeln im Kindergarten gab, erhielt Silke jedoch einen alarmierenden Anruf: Ihre kleine Tochter hatte sich übergeben. Sie fuhr sofort hin und dachte zu diesem Zeitpunkt, dass es wohl ein Magen-Darm-Infekt sei. Trotzdem kam ihr etwas seltsam vor, da Josie sich eigentlich nur einmal übergeben hatte. Als sie die kleine Josie ins Auto setzte, verstand sie die Welt nicht mehr: „Mama, warum holst du mich ab? Ich bin noch nicht fertig mit Spielen.“ Laut dem Eindruck der Mutter schien alles ansonsten in Ordnung zu sein, auch wenn Josie sich zu Hause noch minimal übergeben hatte und im Auto kurz weggedöst war.

Der Tag, der alles veränderte: Die schreckliche Diagnose

Doch dann kam der nächste Tag, der Tag, der das Leben der Familie für immer verändern sollte. „Ich habe erst später beim Spielen gesehen, dass ihre rechte Körperhälfte nicht richtig funktioniert – ab da ist es richtig spannend geworden“, erzählt Silke. Besonders schlimm für sie: Erst zwei Jahre zuvor hatte ihr Papa einen Schlaganfall, und das sah genau so aus. „Zwar nicht so wild und schlimm, aber trotzdem sehr ähnlich.“ Und dann ging die Reise los: zuerst zum Hausarzt, dann auf die Stolzalpe in Murau und schließlich in die Klinik nach Leoben. „Ich habe darauf bestanden, dass sie ein MRT machen. Als Elternteil will man das Schlimmste ausschließen“, schildert Josies Mutter. Doch wie schlimm es wirklich war, konnte sie zu diesem Zeitpunkt noch nicht einmal erahnen. Erst als die Ärzte hereinkamen, wurde ihr alles bewusst. „Sie haben mir das schlimme Bild umgedreht – und ich habe ohne Worte sofort gewusst, was los ist.“

Not-Op rettete vermutlich ihr Leben

Sofort ging es mit der Rettung weiter nach Graz. Da sich Josies Symptome so schlagartig entwickelt hatten und die Ärzte nicht einschätzen konnten, wie es sich über das Wochenende entwickeln würde, weil der Tumor sehr groß war, wurde sofort eine Not-OP durchgeführt. Der Tumor wurde dabei vollständig herausoperiert. Eine Entscheidung, die ihr wahrscheinlich das Leben gerettet hat. Denn nachdem klar war, welche Art von Tumor die kleine Josie im Kopf hatte, wurde schnell deutlich: Sie hätte das Wochenende vielleicht nicht mehr überlebt. Die kleine Tochter hat einen sehr bösartigen Tumor, der sehr selten ist und nur Kinder unter vier Jahren betreffen kann. Wie die Familie erst im Nachhinein erfahren hat, ist es bei einem Tumor, der Druck ausübt, normalerweise üblich, dass die Symptome bestehen bleiben. Bei Josie jedoch hatten sie nachgelassen, was erklärt, warum sich ihre Beschwerden damals gebessert hatten. Die ständige Sorge um ihr einziges Kind war für die Familie überwältigend.

Fianzielle Probleme: „Es ist richtig schlimm, wenn du deine Existenz aufgeben musst“

Als wäre die Sorge um ihr einziges Kind nicht schlimm genug, machen auch die Finanzen Probleme. Silke betrieb damals nämlich mit Leidenschaft ein eigenes Lokal. Zuerst hätte sie noch jemanden gefunden, der den Service über den restlichen Sommer geschmissen hätte. „Doch dann kam die Erkenntnis, dass es so nicht weitergehen kann und dass ich leider zusperren muss“, schildert sie. Ihre Mutter, die ebenfalls dort gearbeitet hatte, musste sich einen neuen Job suchen. Und Silke? Sie hat gehofft, dass sie in Familienhospizkarenz gehen konnte. Denn als Selbstständige sich gleichzeitig um ihre schwerkranke Tochter zu kümmern, war einfach unmöglich. „Wir kennen unser Zuhause gar nicht mehr, und es ist richtig schlimm, wenn du deine Existenz aufgeben musst“, sagt Silke. Wenn es dann mal aus dem Krankenhaus rausgeht, ist die Familie bei ihrer Schwester zu Hause.

Vater kämpft für seine Familie

Ihr Mann ist aktuell der Alleinverdiener. Und auch er hat einiges zu stemmen. Nicht nur, dass er Geld für die Familie verdienen muss, sondern auch das Haus, das sie vor Josies Diagnose zu renovieren begonnen haben. Er versucht neben all dem, das Haus wieder bewohnbar zu machen. Die Schiwerigkeit dabei: Einen weiteren Kredit zu bekommen. Das größte Problem daran ist eben, dass sie aufgrund der Baustelle mit der kleinen, immungeschwächten Josie dort nicht leben können. Das alles versucht er unter einen Hut zu bringen und dabei soll seine kleine Tochter auch nicht zu kurz kommen.

Jede Unterstützung zählt

Denn schließlich besteht immer die Ungewissheit, wie viel Zeit eigentlich noch bleibt. Deshalb ist die Familie über jede Unterstützung dankbar „Das Ungewisse ist das ganz, ganz Schlimme an dem Ganzen. Man muss die Realität beibehalten, du kannst da nichts schönreden. Aber man muss der Tatsache ins Auge sehen, dass man nicht weiß, wie es ausgeht. Deshalb ist es wichtig, jede Zeit zu nutzen. Und man muss trotzdem funktionieren, weil das Leben weitergeht.“

Hier kannst du für Josie und ihre Familie spenden Verein: KINDER.leben auf zeit

IBAN: AT50 3800 0000 0575 0286

BIC: RZSTAT2G Kennwort: Josie Bei Fragen ist der Verein unter +43 664 102 102 9 erreichbar.

Josie is „ein Sonnenschein und voller Energie“

„So kämpfen wir, dass der Tumor nicht wiederkommt“, erzählt Silke im Interview mit 5 Minuten. Die dreijährige Josie ist mittlerweile acht Monate krebsfrei. Ob sie gesund bleibt, hängt vor allem davon ab, wie sie auf die Behandlung anspricht und wie sehr ihr Körper das mitmacht. Josie geht es aktuell, den Umständen entsprechend, so weit gut. „Sie ist auf dem Weg der Besserung, aber es ist kräfteraubend, sie mag schon nicht mehr“, beschreibt die Mutter. Während sie zuvor ein aufgeweckter Wirbelwind war, ist sie mittlerweile durch die Chemo so geschwächt, dass sie aktuell nur mehr schlafen möchte. „Sie ist seit der Anfangszeit hart am Kämpfen. Jeder sagt: ‚Wenn du Josie siehst, ist sie ein Sonnenschein, voller Energie, sie lässt sich nicht unterkriegen‘. Viele sind verblüfft, dass sie so krank ist“, erzählt sie.

Wird Josie wieder ganz gesund?

Für ein kleines Kind ist das alles andere als schön, denn sie musste praktisch im Krankenhaus aufwachsen. Sie durfte nicht raus und kennt nur den Krankenhausalltag. Wie sich ihre Gesundheit entwickeln wird beziehungsweise wie gut die Chancen stehen, dass sie tumorfrei bleibt, kann nicht gesagt werden. Für ihren Tumor gibt es nämlich kein festes Behandlungsschema, er ist so selten und noch sehr unerforscht. Gut anschlagen würden aber vor allem die Chemotherapien. Die Ärzte setzen sich immer wieder zusammen, um Werte zu überprüfen und die nächsten Schritte zu planen. „Im Herbst hieß es noch, dass es sehr realistisch ist, ein Jahr intensiv Therapie fortzuführen. Wie genau, weiß ich jetzt nicht.“

„Wir müssen vertrauen“

Sie hoffen aber das Allerbeste und beten, dass Josie zu dem geringen Prozentsatz der Überlebenden gehört. „Unsere Hände sind gebunden. Wir müssen auf die Ärzte und vor allem auf Josie vertrauen. Ich möchte noch nicht sagen, dass wir super Dinge sind, weil man nie weiß, was kommt“, sagt sie abschließend.